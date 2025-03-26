推動工程減碳 交通部邀相關產業共同攜手低碳轉型

氣候變遷、地球暖化現象日益嚴重，已嚴重影響每個人的日常生活，數據統計，我國2021年總溫室氣體總排放量約為27,515萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），其中公共工程大宗資材鋼筋、鋼材及水泥的生產過程等，推估排碳量為2,690萬噸，約占我國整體碳排放量之10%。公共工程每年預算金額約8,000億元，透過政府公共工程採購先行推動，設定工程減碳目標，可引導產業及其供應鏈低碳轉型，發展低碳材料、減碳工法及節能設備，攜手民間共同邁向淨零。

交通部每年公共工程預算均超過2,000億元，114年更上看2,880億元，本部每個月都會召開重大工程推動會報，把關各項公共建設執行狀況。去年交通部公共工程資本支出達成率為97.81%，遠高於行政院整體93.78%，足以顯示本部執行公建成效獲得肯定。

為落實工程減碳，交通部去年已籌組所屬機關，就交通部轄下工程建設大宗的公路局、高速公路局、鐵道局等，責成渠等機關研訂減碳指引，目標今年底完成；指引內包含各工項的碳排係數、律定碳排基線、資料庫建置，以及計算工程碳排量等等，並最終還要通過第三方驗證，也就是所謂的PAS 2080（Publicly Available Specification 2080, PAS 2080）認證，未來先從相關的公路工程、國道工程以及鐵路工程，每一個工項（例如路工、排水、橋梁、鋪面），甚至每一個元件（小至鋼筋、水泥，大至上部結構、基礎等），從規劃設計到施工養護階段，落實碳排量計算與減碳作為，帶動國內營建產業鏈朝2050減碳目標邁進。希望透過本次舉辦減碳研討會，向外界展現本部淨零減碳之決心與努力。

交通部指出，本次研討會榮幸邀請到國際公認的標準驗證機構英國標準協會（BSI）來演講，另外為了宣導公共工程落實減碳作業，更邀請工程會、高速公路局、公路局及鐵道局同仁進行專題演講，共襄盛舉分享交流。

最後，為達成2050年淨零排放目標，交通部帶領所轄機關，首次召開研討會分享交流；未來仍陸續有階段性成果，將持續向外界分享。另外，本次研討會也邀集業界，包括顧問公司、營造廠商及相關公學（協）會等單位與會，除了推動公共工程產業減碳轉型，也傳達工程全生命周期減碳的執行與落實理念；期許各界共同攜手邁進公共工程淨零轉型之目標，建構優質永續之公共建設。