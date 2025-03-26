台灣若列「骯髒15國」 恐衝擊經貿？財部觀察到這兩件事

美國總統川普日前稱對美徵收高額關稅的國家稱為「骯髒15國」（The Dirty 15），而台灣也被外媒點名名列其中，外界擔心是否影響我國出口發展。財政部部長莊翠雲將在27日赴立法院進行專題報告指，名單尚不明朗，且台灣平均關稅低於美國，進口美貨以工業產品為主，將持續關注美方政策動向並擬定因應方案。

莊翠雲將在明日赴立法院財政委員會針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」進行專題報告。

財政部指出，美國川普政府提出的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策目前細節尚未明確，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月18日受訪時表示，川普政府特別關注「對美課徵高額關稅且貿易量大的前15%貿易夥伴」，並稱這些國家為「骯髒15國」，但未公布具體名單。

據路透社報導，美國去年前15大貿易夥伴中，台灣因對美貿易總額達1,578億美元，為美國第7大貿易夥伴，遭外媒點名可能入列該名單。

根據世界貿易組織（WTO）資料，台灣2023年平均名目關稅稅率約6.5%，美國約3.3%。但若以進口貨品價值加權計算，台灣的貿易加權平均關稅僅1.7%，低於美國的2.2%。

財政部進一步分析，我國對美進口貨品以工業產品為主。去年自美進口貨品總值達464.6億美元，其中工業產品占92.1%，主要包括石油及其製品（85.2億美元）、資通訊設備及電子零組件（56.3億美元），農產品進口則占7.9%，以冷凍雞腿、雞翅、小麥等為主。

在對美出口方面，去年出口總值達1,113.6億美元，工業產品占比高達99.2%，其中資通訊產品（如AI伺服器、筆電、無線通訊設備等）與電子零組件（IC、記憶體）合計占69.3%。

財政部表示，目前美國「對等關稅」的具體施行細節尚不明朗，財政部將密切關注美方政策動向，並依據行政院整體規劃，研擬因應方案，確保台灣企業能適應國際貿易變局。