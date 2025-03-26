「攸關國家前途」童子賢談能源政策 坦言：若反核全民將付數兆元代價

和碩（4938）董事長童子賢指出，能源政策不是「擁核」或「反核」的選擇，能源牽涉一個國家的安全，能源效率跟成本又牽涉到國家經濟發展，國家的能源選擇將影響一個國家的前途。他指出，台灣用電將停止成長，但不需悲觀，呼籲台灣應加速電網建設，並討論擴充核能發電量2至3倍，否則全民恐付出上兆元代價。

童子賢出席李國鼎論壇指出，核能只是能源中一個選項，是科學命題，「我非常反對把它當作一個信仰」，他解釋，核能只是一個工具，若現代科技可以駕馭，就看大家願不願意面對，「核能不是一個神，要去信仰或視為魔鬼要打倒」。

他認為在少子化跟經濟發展變遷下，台灣用電成長性將逐漸停止，若能把電網做得更有效率更安全，把能源的類別選擇做好，解決供電問題並不困難；雖半導體製、AI跟電動車要用電，但預估至2035年左右，台灣用電量成長幅度也不會超過12%。反而是中國大陸跟印度若想要進入工業國家之林，追求富裕，則未來用電量都還將是幾十%成長。

他表示，太陽能跟風能是間歇性能源，所以電網必須更聰明調度，而核電發電穩定，燃料棒放上去可以穩定發電18個月，加上占地面積小，故若台灣能把核能發電電力擴充2到3倍，運用核一至核四既有空間，「何不讓核電協助成為綠電的基載？」他說核能跟綠能是相輔相成。

他指出，台灣現階段太陽能發電密度的平地密度已是德國的2倍，但德國土地是台灣9倍大，若全靠太陽發能，台灣需10.5個台北市（2023年用電量）土地，但台灣並沒有如此大又寬闊的國土。其次，核電發電價格一度4.7到4.8元，而綠電從4到6.5元不等，故若用核一核二發電取代，將有很大價差。

景碩5年電費增7億元！電力成本攸關國家前途

童子賢指出，電力成本是國家成本，台灣2023年用電2,821.4億度，2024年來到2,900億度，2025到2026年會來到3,000億度，如果一度成本增1元，則全民要付出3,000億度代價，一度若增2元，就要付出6,000億元代價。

童子賢指出，能源的選擇期望基於理性科學而做，若抱持核能議題是神或魔鬼的態度，一任總統四年任期，總統能連任八年，則台灣會付出好幾兆元的代價，由全民、生活、產業一起承擔。

他引用能源署的統計，製造業與服務業占台灣用電量合計高達80%，家庭用電僅佔18%，在此情形下，電力的成本影響產業重大，他舉和碩集團子公司景碩（3189），這家一年營收300億元的公司，過去5年電費增加7億元，且不良品大增，因電壓不穩導致精密製程中產品損壞，而中鋼（2002）跟台積電（2330）也必有相似的問題。

電力超越石油成最大產業

童子賢指出，電力產業產值高達6兆美元，是全球最大的產業，是汽車產業2兆美元的3倍，更遠勝半導體的6,200億美元，而在先進國家中，能源支出也是最重大的支出，一般金額會是醫療健保的2到3倍，國防預算的4到6倍。

換言之，若一個國家在電力產業上展現活力，具備競爭效率，則國家跟產業就有競爭力，但若所屬產業面對的是高成本低效率的國家，那此國家的產業跟經濟以至於民生皆不樂觀。

童子賢指出，電力產業跟所屬的零組件及服務產業也是值得台灣去努力的，全球石油產業則是3兆美元，只有電力產業的一半，石油產業影響力早已輸給電力業。

然而台灣該選擇什麼能源？童子賢表示，台灣最大麻煩是沒有自產能源，許多人說，風電跟太陽能不需要進口，「那是扭曲的話！」童子賢說，太陽天空，風在天空吹，是不需要進口，「但設備都要進口，且設備跟不會比火力發電或核能發電便宜。」

童子賢指出，全球過去30年靠風力跟太陽能發電，總發電比僅13.3%，其中風力7.2%，太陽能占5.5%，長期追蹤此數據才會感慨：光靠風力發電跟太陽能發電救不了地球暖化。

他不理解台電因年限將屆關閉核三一號機組，卻重啟麥寮的燃煤電廠，這顯示台灣無視碳排污染跟全民健康代價，「我常會對問核廢料該如何處理的人一句：『請問你的天然氣跟燃煤廢料如何處理？沒有處理的話可否停止發電？』」

他解釋，火力發電完全沒有處理廢氣，將內部成本外部化，使得天然氣發電便宜，但付出的代價就是地球暖化，雖也開始利用碳捕捉技術攔阻廢氣，但發電成本上升，相對核廢料集中儲存，是負責的一種態度，更何況核廢料是早已存在地球數十億年的物質，並非人類所創。

綠能設備靠進口 呼籲核電研議議題優於進口新核能

童子賢引述義大利總理在2024年宣布重返核能的談話，除是受不了太陽光電產業破壞農業跟古蹟景觀，擔心義大利的觀光業會完蛋，其次也擔心光電板需要自中國大陸進口，大陸常因政治意圖不同而禁運或抵制，義大利因而放棄太陽能政策，重返核電。

對美國在台協會（AIT）處長谷立言「推銷核電」的發言，童子賢讚他是「讓美國再次偉大」很好的業務員，但前提是台灣必須先修法，才能擴張新的核能來源，而韓國跟法國也是合作選項。