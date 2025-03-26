邱求慧掌產發署長提「四大支柱」 以AI推動產業雙軸轉型

經濟部產業發展署由產業技術司長邱求慧升任，於26日舉行交接典禮。邱求慧表示，透過發展AI的軟硬體、強化半導體產業鏈、強化無人機及機器人的應用，積極打造台灣成為全球民主科技陣營的關鍵夥伴。

今日交接典禮由經濟部次長江文若監交，原產發署長楊志清則轉任產業園區管理局長。

產發署攸關國內產業政策推動。邱求慧在今日交接儀式後提出「四大支柱」，作為未來產業發展署之施政主軸，推動產業轉型與經濟韌性建構。這四大支柱包括：

第一，「落實總統五大信賴產業政策、健康台灣等政策」：透過發展AI的軟硬體、強化半導體產業鏈、強化無人機及機器人的應用，積極打造台灣成為全球民主科技陣營的關鍵夥伴。

第二、「以AI推動產業雙軸轉型」：大力推動百工百業的AI輔導，協助企業提升效率、降低成本，同時培育及延攬產業需要的AI人才以協助產業淨零及數位轉型。

第三、「協助傳統產業永續經營」：運用投資抵減租稅工具，促進傳統產業雙軸轉型外，也將推動傳產業者與高科技產業的跨領域合作，開發新技術、新產品、新材料、新服務，讓傳產在現代產業舞台上再次發光，並協助產業做好提升競爭力及布局全球的工作。

第四、「促進國內區域均衡」：遵循總統「均衡台灣」的理念，推動全台各地產業均衡發展，鞏固產業優勢及發揮群聚量能，推升在地發展潛力與韌性。