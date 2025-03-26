AI EXPO Taiwan登場！吳恩達：不只工程師 全民掌握AI才能提升競爭力

AI EXPO Taiwan 2025今（26）日開展，大會開幕主講貴賓DeepLearning.AI 創辦人吳恩達在演講中指出，未來不是只有工程師需要懂AI，而是每個職能都該掌握AI應用。他呼籲台灣企業與政府部門應更勇於嘗試原型驗證與創新實作，善用台灣在軟硬體整合方面的優勢，「放手讓團隊去做，台灣就有機會在全球AI舞台上發揮關鍵影響力」。

AI EXPO Taiwan 2025開幕儀式由DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇、經濟部長郭智輝、數發部次長林宜敬等產官學研人士共同揭開序幕，副總統蕭美琴都到場，並由主辦單位陪同參觀企業攤位，展現政府對AI產業發展的高度重視，並與業界代表交流，共同推動AI技術創新與產業應用。

大會開幕主講貴賓DeepLearning.AI 創辦人吳恩達與中原大學智慧運算與量子資訊學院胡筱薇副教授同台對談，從社會、教育、職場三面向，剖析AI對學習模式與專業技能的影響，鼓勵台灣正面迎接AI浪潮。

吳恩達認為，唯有讓全民掌握AI工具，才能真正提升國家競爭力。他以目前已有高中生透過AI工具自主開發應用、每月創造百萬美元營收為例，說明AI技術已從專業領域走向大眾普及，成為人人都能掌握的實用技能。他強調，台灣應積極正面迎接變革，唯有全民掌握AI，才能真正打造具有全球競爭力的社會基礎。

談及職場趨勢，吳恩達直言，「未來不是只有工程師需要懂AI，而是每個職能都該掌握AI應用。」隨著AI工具愈趨普及且操作門檻降低，熟悉AI的運用將成為所有職場人的基本能力。他以自身企業為例，包含行銷與法務在內的所有團隊成員皆接受AI工具與程式語言的訓練，打破技能疆界，全面提升團隊競爭力，並呼籲台灣企業與政府部門應更勇於嘗試原型驗證與創新實作，善用台灣在軟硬體整合方面的優勢，「放手讓團隊去做，台灣就有機會在全球AI舞台上發揮關鍵影響力」。

黃欽勇致詞時指出，全球人工智慧浪潮推進之際，台灣如何在美中貿易戰持續延燒下尋找方向，成為當前關鍵課題。2024年台灣出口總額中，電子產品占比達60%，資訊與通訊產品成長最快，其中，伺服器年成長率高達46%，這顯示台灣已從過去的加工出口模式轉型為高附加價值科技製造重鎮，而當前局勢下「沒有簡單的答案」，在變局中穩健前行，「富貴險中求，輕鬆的錢不會落在台灣頭上」，唯有持續創新、深化布局，方能在AI時代中站穩腳步。

郭智輝指出，生成式AI正快速重塑全球產業格局，市場規模預計將在2030年突破1.5兆美元。為協助台灣掌握這波轉型契機，經濟部推動「百工百業20萬人才培育藍圖」，加速AI技術在各產業落地應用。針對中小企業導入AI所面臨的挑戰，也將由法人機構建置示範應用場域，協助企業降低進入門檻，全面推動產業升級轉型。

林宜敬則說明數發部從「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具著手，積極打造本土AI創新生態系，政府將扮演推動者角色，而非由上而下主導，並將提供免費AI算力資源、促進跨部會資料開放、辦理媒合活動協助新創接單，同時已向國發基金匡列百億元投資AI產業，挹注AI產業發展所需動能，讓民間創新成為生態系核心驅力。