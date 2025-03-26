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詐騙猖獗…不肖人士用電郵誘騙民眾 勞保局籲勿受騙

中央社／ 台北26日電
詐騙猖獗層出不窮，勞保局指出，有不肖人士冒用勞保局名義，以電子郵件意圖誘騙民眾點擊郵件附檔內惡意連結，提醒民眾接獲可疑郵件千萬勿開，避免受騙。聯合報系資料照片
詐騙猖獗層出不窮，勞保局指出，有不肖人士冒用勞保局名義，以電子郵件意圖誘騙民眾點擊郵件附檔內惡意連結，提醒民眾接獲可疑郵件千萬勿開，避免受騙。聯合報系資料照片

詐騙猖獗層出不窮，勞保局指出，有不肖人士冒用勞保局名義，以電子郵件意圖誘騙民眾點擊郵件附檔內惡意連結，提醒民眾接獲可疑郵件千萬勿開，避免受騙。

勞保局近日透過訊息指出，有不肖人士冒用勞保局名義，以電子郵件寄發「勞動部勞工保險局電子信箱驗證通知」，意圖誘騙民眾點擊郵件附檔內惡意連結。

勞保局強調，勞保局不會以電子郵件寄送附檔再請民眾點選附檔中連結下載驗證，民眾若接獲可疑郵件，千萬不要打開，請直接刪除，避免受騙。

勞保局指出，為了保護電子郵件傳輸過程中無法竄改或竊取，勞保局寄發的電子郵件已導入「數位簽章」機制，收件者查看電子郵件時，能看到郵件安全認證的圖示，點擊安全認證圖示將會出現驗證郵件真實性的相關資訊。

勞保局說明，以Outlook為例，民眾開啟郵件前，可由「標章」圖示判別該封郵件是否受認證，開啟郵件後點選「標章」圖示，可查看數位簽章，再點選「詳細資料」即可看到認證機構，以辨識電子郵件的真偽，並驗證寄件者身分。

勞保局呼籲，民眾開啟電子郵件時，請提高警覺，如有疑慮，請電洽勞保局e化服務系統諮詢專線02-23961266分機3400洽詢。

勞動部 詐騙 郵件

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