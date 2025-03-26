這3因素有優勢 國家太空發射場域由「屏東滿州九棚村」出線

國科會於26日舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議。經委員會決議，確認國家發射場域之位址選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」。

國科會表示，為建置國家發射場域，國科會依照《太空發展法》、《發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法》規定，已於2024年8月27日公告「台東縣達仁鄉南田部落」及「屏東縣滿州鄉九棚村」2處候選場址，並於同年11月30日及12月1日分別辦理候選場址公聽會。另依《原住民族基本法》等規定，踐行原民諮商同意等各項程序，充分蒐集當地居民意見及地方政府配合辦理之構想。

國科會表示，國家發射場域之選址依據《國家發射場域選址作業審查會議運作要點》，由跨部會代表及專家學者組成選址審查會議，採取層級分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP），分別就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標，進行評選審查。審查結果經提報今日召開之選址作業第4次審查會議確認，國家發射場域之位址選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」。

國科會偕同審查委員於過程當中全力與2處候選場址之地方代表及環境生態等團體溝通，並獲各界認同與支持，殷切期盼發射場域之位址座落當地。2處候選場址之「發射條件」皆有符合基本要件，「開發潛力」亦差異不大，惟「環境條件」及「開發執行」2項評估向度，「屏東縣滿州鄉九棚村」具有優勢，特別以「土地取得難易度」、「面積規模與使用性」及「環境敏感地區之避免」等衡量指標差距較為明顯，因經委員共識選定「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域之位址。

國科會表示，考量該2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，國科會將結合2地優勢推動國家科技發展，同時為促進地方繁榮，配合行政院「六大區域產業及生活圈-東部慢活城鄉」，結合東海岸生態人文及原民文化，導入科技、教育及產業能量。該2處均將規劃建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館，與發射場域共榮共好。另亦結合國發會「數位遊牧」計畫，吸引國內外專業數位人才移入東部，與地方政府共同推動當地觀光旅遊服務，逐步落實均衡台灣發展。

國科會表示，本案後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。國科會也特別重視與在地既有的歷史及人文結合，將與地方政府合作，善用發射場域產業、觀光及科技的特色，推升知識教育、產業觀光、交通建設等各面向的最大效益。