產業園區管理局新任局長楊志清上任 三大願景致力推動園區發展

經濟部產業園區管理局26日舉辦新任局長布達宣誓典禮，由經濟部常務次長賴建信監交，卸任代理局長劉繼傳交棒印信予新任局長楊志清，將持續推動科技產業園區及產業園區轉型升級、永續經營等服務及管理。

楊局長是台科大管理碩士，公職生涯從產業服務領域基層做起，歷任工業局組長、副局長、經濟部主秘及產業發展署署長，學經歷完備，工作認真負責、執行力強，且勇於任事，過去帶領經濟部著名「鋼鐵勁旅」之稱的產發署團隊共同打拚，期間致力推動產業創新條例修法，並經歷產業高值化、整備防疫物資、智慧低碳雙軸轉型等重要工作，被視為促進園區永續發展關鍵推手，深獲產業界好評。

產業園區管理局轄管園區多達80個且遍部全國，賴次長期勉未來持續以提供優質空間，支援「五大信賴產業」發展；推動「境外關內」政策，延伸我國產業實力；落實「均衡臺灣」政策，深化特色產業聚落等三大重點工作，加速實踐經濟政策。

楊局長表示，將在既有基礎上、致力推動園區發展之優化及創新，朝三大願景邁進-「智慧」：落實產業AI化、「安全」：打造安心、優質投資場域、「永續」：打造低碳綠色永續園區；並以公私協力，傾聽產業心聲，導入政府輔導資源，以建構符合當前新科技產業需求的優質基地，帶動園區產業發展及永續經營。