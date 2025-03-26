邱求慧掌產發署提「四大支柱」主軸 運用AI推動雙軸轉型

經濟部產業發展署長邱求慧今天正式就任，他提出「四大支柱」施政主軸，包括落實總統賴清德的五大信賴產業政策、健康台灣等政策，以AI推動雙軸轉型、協助傳統產業永續經營、促進區域均衡，盼建構經濟韌性。

經濟部產業發展署今天上午舉行新舊署長交接儀式，在經濟部次長江文若監交下，由經濟部產業技術司長邱求慧陞任產發署長一職。

經濟部產發署發布新聞稿表示，邱求慧早年於產發署前身工業局任職，參與台灣產業多次重大轉型，歷練橫跨製造業自動化、電子化與資訊服務業發展，亦跨及半導體、智慧電動車等多個關鍵領域，未來將接下推動產業發展的重責大任。

邱求慧為國立台灣大學機械工程學博士，歷任經濟部工業局多個業務組的正、副組長、主秘、科技部（現為國科會）產學及園區業務司司長、經濟部產業技術司長等職務，致力於推動產業升級轉型、技術研發與國際鏈結，並成功吸引多家全球科技大廠來台設研發中心，強化台灣產業供應鏈的完整。

邱求慧今天在交接儀式，感謝前任產發署長楊志清的付出與貢獻，並提出「四大支柱」為未來產業發展署的施政主軸。首先，落實賴總統的五大信賴產業政策、健康台灣等政策，透過發展AI的軟硬體、強化半導體產業鏈、強化無人機及機器人的應用，積極打造台灣成為全球民主科技陣營的關鍵夥伴。

第2，以AI推動產業雙軸轉型，大力推動百工百業的AI輔導，協助企業提升效率、降低成本，同時培育及延攬產業需要的AI人才，以協助產業淨零及數位轉型。

第3，協助傳統產業永續經營，運用投資抵減租稅工具，促進傳統產業雙軸轉型外，也將推動傳產業者與高科技產業的跨領域合作，開發新技術、新產品、新材料、新服務，讓傳產在現代產業舞台上再次發光，並協助產業做好提升競爭力及布局全球的工作。

第4，促進國內區域均衡，遵循賴總統提出均衡台灣的理念，推動全台各地產業均衡發展，鞏固產業優勢及發揮群聚量能，推升在地發展潛力與韌性。

邱求慧期望，要讓產業發展署成為台灣產業的朋友與最佳後盾，希望與全體員工攜手開創新局，整合產學研與國際資源，為打造創新、永續、強韌、包容的產業環境努力。