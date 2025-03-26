快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

邱求慧掌產發署提「四大支柱」主軸 運用AI推動雙軸轉型

中央社／ 台北26日電
經濟部產發署長邱求慧（右）26日正式上任，並提出「四大支柱」為未來施政主軸，包括落實總統賴清德的五大信賴產業政策、健康台灣等政策。圖／經濟部提供
經濟部產發署長邱求慧（右）26日正式上任，並提出「四大支柱」為未來施政主軸，包括落實總統賴清德的五大信賴產業政策、健康台灣等政策。圖／經濟部提供

經濟部產業發展署長邱求慧今天正式就任，他提出「四大支柱」施政主軸，包括落實總統賴清德的五大信賴產業政策、健康台灣等政策，以AI推動雙軸轉型、協助傳統產業永續經營、促進區域均衡，盼建構經濟韌性。

經濟部產業發展署今天上午舉行新舊署長交接儀式，在經濟部次長江文若監交下，由經濟部產業技術司長邱求慧陞任產發署長一職。

經濟部產發署發布新聞稿表示，邱求慧早年於產發署前身工業局任職，參與台灣產業多次重大轉型，歷練橫跨製造業自動化、電子化與資訊服務業發展，亦跨及半導體、智慧電動車等多個關鍵領域，未來將接下推動產業發展的重責大任。

邱求慧為國立台灣大學機械工程學博士，歷任經濟部工業局多個業務組的正、副組長、主秘、科技部（現為國科會）產學及園區業務司司長、經濟部產業技術司長等職務，致力於推動產業升級轉型、技術研發與國際鏈結，並成功吸引多家全球科技大廠來台設研發中心，強化台灣產業供應鏈的完整。

邱求慧今天在交接儀式，感謝前任產發署長楊志清的付出與貢獻，並提出「四大支柱」為未來產業發展署的施政主軸。首先，落實賴總統的五大信賴產業政策、健康台灣等政策，透過發展AI的軟硬體、強化半導體產業鏈、強化無人機及機器人的應用，積極打造台灣成為全球民主科技陣營的關鍵夥伴。

第2，以AI推動產業雙軸轉型，大力推動百工百業的AI輔導，協助企業提升效率、降低成本，同時培育及延攬產業需要的AI人才，以協助產業淨零及數位轉型。

第3，協助傳統產業永續經營，運用投資抵減租稅工具，促進傳統產業雙軸轉型外，也將推動傳產業者與高科技產業的跨領域合作，開發新技術、新產品、新材料、新服務，讓傳產在現代產業舞台上再次發光，並協助產業做好提升競爭力及布局全球的工作。

第4，促進國內區域均衡，遵循賴總統提出均衡台灣的理念，推動全台各地產業均衡發展，鞏固產業優勢及發揮群聚量能，推升在地發展潛力與韌性。

邱求慧期望，要讓產業發展署成為台灣產業的朋友與最佳後盾，希望與全體員工攜手開創新局，整合產學研與國際資源，為打造創新、永續、強韌、包容的產業環境努力。

AI 傳統產業 經濟部 賴清德

延伸閱讀

在野指台電綠電採購不法？經濟部：躉購綠電制度是國民黨執政時通過

富邦減碳議合工作坊聚焦

業界專家：今後十年 歐洲會更多煉油廠轉型或關門

富邦金連2年辦減碳議合工作坊 助企業永續轉型

相關新聞

打造台灣獨有發財夢 財政部：中獎記得感謝「統一發票之父」

2025年1、2月統一發票中獎號碼昨（25）日開獎，全台誕生5名千萬得主，分別為全聯1張、7-11超商2張、全家超商2張。財政部統計，截至上期，全台已有超過870名千萬大獎得主，以台北市200人最多。財政部曾於去（2024）年8月發文表示，中獎的幸運兒都要感謝時任台灣省政府財政廳長任顯群，因為有他推行統一發票制度，造就了台灣獨有的發財夢。

台遭列「骯髒15國」 央行因應措施首度曝光：示警需留意「這」風險

中央銀行副總裁朱美麗將於27日赴立法院財委會進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相...

勞工每年工作2020小時 勞部：有下降空間但沒那麼不堪

立法院內政委員會26日持續審查《紀念日及節日實施法草案》，有立委認為台灣勞工普遍低薪、高工時，確實應趁此次進行放假天數檢...

貿易戰升溫 台管院續辦大陸傑出台商獎鼓勵打拚台商

「2025年第十三屆傑出大陸台商獎」選拔活動展開，雖受中美爭霸與兩岸關係低迷影響，台北經營管理研究院（以下簡稱「台管院」...

川普2.0衝擊 「五大關鍵」檢視亞洲經貿影響

面對川普「美國優先」貿易政策，安聯環球投資亞洲經濟學家湯繼成(Christiaan Tuntono)認為，將非關稅因素納...

這3因素有優勢 國家太空發射場域由「屏東滿州九棚村」出線

國科會於26日舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議。經委員會決議，確認國家發射場域之位址選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。