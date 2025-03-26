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央行：台灣去年列美第6大入超來源 須因應貿易風險

中央社／ 台北26日電

央行書面報告指出，美國去年對台灣入超739億美元，台灣2024年晉升為美國第6大入超來源，僅次於中國、墨西哥、越南、愛爾蘭與德國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。

立法院財政委員會明天邀中央銀行副總裁朱美麗就「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相關單位因應策略」進行專題報告，並備質詢。

央行今天出爐的書面報告指出，美國總統川普擬採「對等關稅」措施，希望縮減美國長期且鉅額的貿易入超。

央行報告說，2024年台灣為美國第6大貿易入超國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。台美關稅差距低於印度、南韓、泰國、越南、中國大陸及印尼等，不過，台灣對美國貿易出超較大，須審慎因應可能的貿易爭端。

報告指出，2018年起，美中貿易及科技爭端、美國強化資安防護、疫情及近期AI等新興科技應用熱絡，都帶動美國對台灣資通與視聽等高科技產品需求劇增，使得美國對台灣貿易入超持續擴增。去年美國對台灣入超739億美元，台灣晉升為美國第6大入超來源，僅次於中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。

根據WTO資料，台灣與美國間的關稅差距，按貿易加權平均關稅計算，台灣低於美國0.5個百分點，如果按簡單平均計算，台灣雖高於美國3.2個百分點；不過，台美關稅差距仍低於印度、南韓、泰國、越南、中國大陸及印尼等。由於台灣對美國貿易出超較大，須審慎因應台美雙邊貿易爭端的風險。

央行報告指出，台灣與美國農產品雙邊貿易的關稅差距大於非農產品；不過，農產品是美國對台灣貿易出超產品，台美之間應有談判空間。根據WTO資料，按貿易加權計算及簡單平均計算的台美農產品關稅差距，台灣分別高於美國5.3及11.6個百分點，非農產品則分別為低0.7及高1.7個百分點。

央行指出，美國為台灣農產品出口的主要市場，台灣去年農產品對美國的出口比重為17.6%；不過，台灣對美國農產品出口8.9億美元，進口36.9億美元，入超28億美元，在美國農產品對台灣貿易呈出超情況下，台美間應有談判空間。

美國 關稅

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