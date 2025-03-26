川普關稅將開打 台管院首辦傑出亞洲台商獎支持應變
在「傑出大陸台商獎」選拔之外，今年台北經營管理研究院（以下簡稱「台管院」）也舉辦第一屆「傑出亞洲台商獎」選拔活動，以表揚台商在本業的傑出成就及對亞洲經貿的卓越貢獻，即日起歡迎優秀台商報名，也請亞洲各國台灣商會聯合總會與社會賢達推薦優秀台商參加選拔。
台管院院長陳明璋指出，亞洲是除了中國大陸之外的全球第二大供應鏈中心。許多台商早期響應新南向政策，積極前往東南亞等亞洲國家投資，同時大陸的台商在2008年前後，也積極從大陸轉進東南亞等亞洲國家投資，形成台商全球布局的第二個製造業供應鏈群聚中心。
受到美中貿易戰與川普關稅的衝擊，近年來有更多大陸台商轉往東南亞發展，挑戰接二連三，也更需要政府與社會各界的鼓勵和協助。
台管院將關懷的觸角擴及到亞洲台商，藉辦「傑出亞洲台商獎」，表揚台商在亞洲各國經營有成及轉型升級的努力。選拔委員會比照「傑出大陸台商獎」，由產官學界人士組成，同樣由行政院前院長陳冲擔任主委。五個項獎項包括企業績效類的企業典範、創新經營、轉型升級、和接班傳承等四大獎項，以及特別具有公益意義的公益回饋獎項。
參選者可自薦，或由亞洲各國台灣商會聯合總會、相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經相關政府首長，公（協）會、台灣商會負責人、媒體與企業界代表、專家學者等組成評選委員會評選。
有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出亞洲台商選拔評審委員會）連絡，台管院將提供相關報名表格資料，請填寫後報名參加，選拔辦法詳情參閱網站www.mit-tpe.org公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段221號4樓 。電話：(02) 8732-3216。e-mail：apply.select.mit@gmail.com。http:// www.mit-tpe.org。
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