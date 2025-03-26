快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

川普關稅將開打 台管院首辦傑出亞洲台商獎支持應變

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
台管院今年首度舉辦「傑出亞洲台商獎」選拔。受到美中貿易戰與川普關稅戰等影響，越來越多台商將生產基地從大陸遷移到東南亞，亞洲成了台商的第二供應鏈基地。台管院這項選拔也在向亞洲台商表達支持之意。台管院／提供
台管院今年首度舉辦「傑出亞洲台商獎」選拔。受到美中貿易戰與川普關稅戰等影響，越來越多台商將生產基地從大陸遷移到東南亞，亞洲成了台商的第二供應鏈基地。台管院這項選拔也在向亞洲台商表達支持之意。台管院／提供

在「傑出大陸台商獎」選拔之外，今年台北經營管理研究院（以下簡稱「台管院」）也舉辦第一屆「傑出亞洲台商獎」選拔活動，以表揚台商在本業的傑出成就及對亞洲經貿的卓越貢獻，即日起歡迎優秀台商報名，也請亞洲各國台灣商會聯合總會與社會賢達推薦優秀台商參加選拔。

台管院院長陳明璋指出，亞洲是除了中國大陸之外的全球第二大供應鏈中心。許多台商早期響應新南向政策，積極前往東南亞等亞洲國家投資，同時大陸的台商在2008年前後，也積極從大陸轉進東南亞等亞洲國家投資，形成台商全球布局的第二個製造業供應鏈群聚中心。

受到美中貿易戰與川普關稅的衝擊，近年來有更多大陸台商轉往東南亞發展，挑戰接二連三，也更需要政府與社會各界的鼓勵和協助。

台管院將關懷的觸角擴及到亞洲台商，藉辦「傑出亞洲台商獎」，表揚台商在亞洲各國經營有成及轉型升級的努力。選拔委員會比照「傑出大陸台商獎」，由產官學界人士組成，同樣由行政院前院長陳冲擔任主委。五個項獎項包括企業績效類的企業典範、創新經營、轉型升級、和接班傳承等四大獎項，以及特別具有公益意義的公益回饋獎項。

參選者可自薦，或由亞洲各國台灣商會聯合總會、相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經相關政府首長，公（協）會、台灣商會負責人、媒體與企業界代表、專家學者等組成評選委員會評選。

有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出亞洲台商選拔評審委員會）連絡，台管院將提供相關報名表格資料，請填寫後報名參加，選拔辦法詳情參閱網站www.mit-tpe.org公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段221號4樓 。電話：(02) 8732-3216。e-mail：apply.select.mit@gmail.com。http:// www.mit-tpe.org。

台商 東南亞

延伸閱讀

川普家族事業深入加密貨幣市場 將推穩定幣USD1

川普關稅大刀台灣能倖免？蔣萬安盼中央及早相對應準備

美國將對進口農產品加徵關稅 陳駿季：不只針對台灣 密切關注

川普簽署行政命令改選舉制度 投票須證明公民身分

相關新聞

台遭列「骯髒15國」 央行因應措施首度曝光：示警需留意「這」風險

中央銀行副總裁朱美麗將於27日赴立法院財委會進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相...

勞工每年工作2020小時 勞部：有下降空間但沒那麼不堪

立法院內政委員會26日持續審查《紀念日及節日實施法草案》，有立委認為台灣勞工普遍低薪、高工時，確實應趁此次進行放假天數檢...

貿易戰升溫 台管院續辦大陸傑出台商獎鼓勵打拚台商

「2025年第十三屆傑出大陸台商獎」選拔活動展開，雖受中美爭霸與兩岸關係低迷影響，台北經營管理研究院（以下簡稱「台管院」...

川普2.0衝擊 「五大關鍵」檢視亞洲經貿影響

面對川普「美國優先」貿易政策，安聯環球投資亞洲經濟學家湯繼成(Christiaan Tuntono)認為，將非關稅因素納...

國家發射場選址出爐 落腳屏東滿州鄉九棚村

國科會今天舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議，經委員會決議，確認國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村，將接續進行...

川普關稅將開打 台管院首辦傑出亞洲台商獎支持應變

在「傑出大陸台商獎」選拔之外，今年台北經營管理研究院（以下簡稱「台管院」）也舉辦第一屆「傑出亞洲台商獎」選拔活動，以表揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。