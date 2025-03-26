貿易戰升溫 台管院續辦大陸傑出台商獎鼓勵打拚台商

「2025年第十三屆傑出大陸台商獎」選拔活動展開，雖受中美爭霸與兩岸關係低迷影響，台北經營管理研究院（以下簡稱「台管院」）仍繼續舉辦，即日起歡迎優秀台商報名，也歡迎兩岸相關社團與社會賢達推薦優秀台商參加選拔。

台管院院長陳明璋指出，美國總統川普上台，中美貿易戰進入新回合對弈，兩岸關係則持續惡化，台商遭逢如此巨大挑戰，環境丕變難測，俄烏戰爭和以阿衝突，導致原物料價格上漲，匯率變化難控，處在「不確定的年代」，政府與社會各界更應給予台商適時鼓勵和協助，以具體有力的行動表彰台商的貢獻。

台管院本著雪中送炭的精神，在台商最艱困的此刻，堅持續辦「傑出大陸台商獎」，以表揚台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。選拔委員會主任委員、行政院前院長陳冲指出，雖然大環境受川普關稅戰影響，但疾風知勁草，台商卓絕努力的打拚精神令人欽佩。今年進入產業淘汰更艱鉅的一年，也是歷年來經營環境最惡劣的一年，台商仍然留在大陸打拚，此時舉辦「傑出大陸台商獎」深具意義。

陳明璋指出，今年獎項仍維持11項，包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大獎項，以及具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大獎項。至今已選出195家企業、214位企業家，

「傑出大陸台商獎」創辦12年來，深受台商及兩岸政府重視，對台商的經營管理及良好企業文化塑造都有深遠影響。為凸顯選拔的專業性和公信力，選拔委員會由官界（政府官員）、學界（大學校長）、產業界（台灣工商界、大陸台商協會會長、媒體負責人）組成。海基會前代理董事長許勝雄擔任第一至六屆主任委員，第七屆起由陳冲擔任主任委員。

陳明璋指出，參選者可自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。評選過程經由初選、複選、實地訪視、決選四階段，採書面與實地訪談方式，並經各委員深入及反覆討論評量，才決定當選名單。

有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出台商選拔評審委員會）連絡，台管院將提供相關報名表格資料，填寫後報名參加，選拔辦法詳情參閱網站www.mit-tpe.org公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段221號4樓 ，電話:(02) 8732-3216，e-mail：apply.select.mit@gmail.com，http:// www.mit-tpe.org