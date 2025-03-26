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打造台灣獨有發財夢 財政部：中獎記得感謝「統一發票之父」

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票手機條碼載具示意圖。圖／AI生成
統一發票手機條碼載具示意圖。圖／AI生成

2025年1、2月統一發票中獎號碼昨（25）日開獎，全台誕生5名千萬得主，分別為全聯1張、7-11超商2張、全家超商2張。財政部統計，截至上期，全台已有超過870名千萬大獎得主，以台北市200人最多。財政部曾於去（2024）年8月發文表示，中獎的幸運兒都要感謝時任台灣省政府財政廳長任顯群，因為有他推行統一發票制度，造就了台灣獨有的發財夢。

財政部指出，統一發票源自於​民國39年底，當時台灣省政府財政廳長任顯群先生研擬相關辦法，​民國40年代統一發票正式誕生，開始進入台灣民眾的生活。當時為了宣傳推廣統一發票，政府還特地創作了「統一發票歌」，也就是嚷嚷上口的「小小世界」旋律，並舉辦歌唱比賽，讓這項政策更貼近民眾的日常生活。

財政部說明，統一發票不僅作為商業交易、會計及稅務憑證，並透過發票對獎機制，提升索取發票的意願，進而防止店家逃漏稅、增加政府稅收。據統計，統一發票制度實施的第一年，台灣營業稅收較前一年成長了75%，對於穩定經濟發展貢獻良多。

財政部表示，最早期的發票是以「愛國獎券」的特獎號碼作為對獎依據，如今則改為每2個月開獎一次，並依規定開出各獎別中獎號碼。統一發票經歷多次轉變，從早期的手開發票、收銀機列印，到數位化發展，2000年起正式推動電子發票。隨著網路與環保意識興起，為了鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，自2013年起增設「雲端發票專屬獎」，朝發票無紙化邁進。

財政部提醒民眾，消費時可別忘了索取發票，下次中獎時，無論是千萬富翁還是小額中獎者，都應記得感謝「統一發票之父」任顯群。

統一發票 財政部 雲端發票 電子發票

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