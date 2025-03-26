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川普2.0衝擊 「五大關鍵」檢視亞洲經貿影響

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯環球投資亞洲經濟學家湯繼成(Christiaan Tuntono)。記者崔馨方／攝影
安聯環球投資亞洲經濟學家湯繼成(Christiaan Tuntono)。記者崔馨方／攝影

面對川普「美國優先」貿易政策，安聯環球投資亞洲經濟學家湯繼成(Christiaan Tuntono)認為，將非關稅因素納入美國對貿易夥伴的對等關稅計算，對亞洲經濟體帶來更大影響，投資人可用以下五大關鍵檢視川普2.0對亞洲經貿的影響。

首先，湯繼成表示，川普的保護主義措施將對亞洲的成長和外部需求造成不利影響。包括以出口為導向的亞洲小型經濟體，如新加坡、香港、韓國、越南和泰國，最易受到影響；台灣和馬來西亞的出口依賴程度也很高，但其經濟有賴強勁科技投資需求支撐；大型陸地型經濟體如中國、日本、印度、澳洲則較不受影響，因為這些經濟體依賴三大經濟體(G3)的最終需求較低。

其次，湯繼成表示，中國是亞洲大型經濟體中最容易受到影響的，但北京似乎已做好應對挑戰的準備。譬如《政府工作報告》提出擴大財政政策，2025年預算赤字擴大、政府債券發行額度上調，以刺激內需。

此外，中國國家主席習近平主持的高規格民營企業座談會，標誌著政府政策從過去的限制性立場轉向，而DeepSeek的成功推出具有里程碑意義，突破市場對中國在美國技術封鎖下科技發展的長期質疑。

第三，川普政策不確定性已動搖了「美國例外論」的基礎。美國2月消費者信心指數創下自2021年以來最大跌幅，反映出美國民間經濟活動降溫。隨著市場對美國聯準會Fed政策利率預期已重新調整，為亞洲央行放鬆政策提供了空間。

第四，湯繼成點出，在美國主導的全球貿易戰中，亞洲股市將持續波動。理由包括對中國看法更趨於樂觀，因為財政支持擴大和政策可預測性提高，有助於緩衝外部壓力；對日本、印度和澳洲仍持樂觀態度，對印尼和菲律賓則因內部政經因素轉趨謹慎；對韓國、新加坡、香港、泰國和越南等以出口為導向的小型經濟體保持審慎態度。台灣和馬來西亞因內需支撐，處境相對較佳。

第五，湯繼成認為，此一氛圍的轉變，對亞洲固定收益市更趨於樂觀，特別偏好中國、印度和印尼；同時間對亞洲貨幣擔憂也在減少。由於美國政策不確定性上升，重新點燃了市場對Fed政策利率預期的關注，進而削弱美元。

川普 美國聯準會

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