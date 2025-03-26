台遭列「骯髒15國」 央行因應措施首度曝光：示警需留意「這」風險

中央銀行副總裁朱美麗將於27日赴立法院財委會進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告，今天提前出爐的書面報告指出，台灣去年為美國第六大貿易入超國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。

央行指出，台美關稅差距低於印度、南韓、泰國、越南、中國大陸及印尼等，惟台灣對美國貿易出超較大，須審慎因應可能的貿易爭端。

2018年起，美中貿易及科技爭端、美國強化資安防護、COVID-19疫情及近期AI等新興科技應用熱絡，均帶動美國對台灣資通與視聽等高科技產品需求劇增，使得美國對台灣貿易入超持續擴增。去年美國對台灣入超739億美元，台灣晉升為美國第六大入超來源，僅次於中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。

根據WTO資料，台灣與美國間之關稅差距，按貿易加權平均關稅計算，台灣低於美國0.5個百分點;而按簡單平均計算，台灣雖高於美國3.2個百分點;惟台美關稅差距仍低於印度、南韓、泰國、越南、中國大陸及印尼等。由於台灣對美國貿易出超較大，因此，仍須審慎因應台美雙邊貿易爭端的風險。

央行表示，台灣與美國農產品雙邊貿易之關稅差距大於非農產品；惟農產品是美國對台灣貿易出超產品，台美之間應有談判空間。

根據WTO資料，按貿易加權計算及簡單平均計算之台美農產品關稅差距，台灣分別高於美國5.3及11.6個百分點；非農產品則分別為低0.7及高1.7個百分點。美國為台灣農產品出口的主要市場，上年台灣農產品對美國的出口比重為17.6%；惟台灣對美國農產品出口8.9億美元，進口36.9億美元，入超28億美元，在美國農產品對台灣貿易呈出超情況下，台美之間應有談判空間。

央行認為，美國關稅政策對各國影響程度不一，加、墨所受衝擊較大，美國亦受影響，台灣所受影響程度較低。今年3月S&P Global將美國對加拿大、墨西哥進口品徵收25%關稅、對中國大陸加徵20%關稅等實際狀況，並模擬美國對中國大陸進口品關稅稅率於今年6月前升至45%，且未來一年所有國家進口品關稅稅率由3%逐步升至10%等情境納入預測評估，預測多數經濟體今年經濟成長率將下降，通膨率上升。

央行報告也提到，長期以來，美國對其鉅額且持續的貿易入超國，除可透過匯率政策報告施壓他國以調整美國貿易入超，亦可援引多項美國國內法進行貿易報復以保護其國內產業，更可啟動貿易談判以維護其利益。

美國財政部每半年（通常為4月及10月）發布「美國主要貿易對手國之匯率政策」報告(以下簡稱匯率報告)，評估主要貿易對手國是否操縱匯率，協商對象為對美有龐大雙邊貿易順差、鉅額經常帳順差、財政部長於諮詢IMF後認為該國有操縱匯率之實。三項標準內觸及任二項，將被美國列入「匯率操縱國觀察名單」，若觸及三項量化檢視標準，則可能被列為「匯率操縱國」，且須與美國進行協商，後續並可能受到美國經貿制裁。

對此，央行強調，與美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好；央行向美國財政部說明美國聯準會(Fed)基於法定職責而實施QE政策，而我國面臨大量且頻繁的跨境資本移動以致影響新台幣匯率，央行亦基於金融及幣值穩定之法定職責，於匯市供需失衡時調節匯市，並非為獲取貿易競爭優勢，美方表示理解央行匯率政策立場。

此外，美方肯定央行增進透明度的進展。未來雙方仍將在良好互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。