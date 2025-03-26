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川普新政策下 「五面向」看美國投資機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯環球投資美國經濟學家Greg Meier。崔馨方／攝影
安聯環球投資美國經濟學家Greg Meier。崔馨方／攝影

隨著川普新政關稅政策反覆改變，市場持續擔憂美國成長動能和通膨的前景，也使3月以來美股主要指數走勢劇烈震盪。面對美國新政帶來的不確定性，安聯環球投資美國經濟學家Greg Meier認為可從五大面向去拆解這些政策雜音、以及市場擔憂背後的投資意涵。

近期市場焦點集中於美國通膨數據與一系列總經指標，包括第四季GDP最終值、消費者信心、房市數據及核心PCE通膨指標，以及反映消費與成長動能的財報表現。

首先，Greg Meier表示，回頭看2022~2023年期間，當時逾六成分析師預測美國將陷入衰退；但實際上美國成長比想像中高，衰退預期並未成真，且成長動能是有慣性的，等於川普「繼承」了強勁的基本面背景。

其次，Greg Meier點出，川普上任後，近期GDP成長預期有所降溫，但主要來自於淨出口大幅減少；另一方面，消費者擔心在關稅政策推動下，所可能面臨的通膨壓力可能越來越高。

在市場表現方面，Greg Meier指出，短期美國資產可能表現會略微落後，公債殖利率走低，非美國家可能較有表現；但若將川普僅回到白宮2個月，就被認定可能讓美國經濟成長降溫、通膨升溫，仍是言之過早。

第三，Greg Meier分析，川普的政策牛肉並不便宜，單純延續2017年減稅政策就要花掉4.5兆美元；若再加計川普的政策提案，未來十年可能需增加12兆美元支出；新政府一方面需要資金來源；另方面，預算不足的刺激政策可能會讓美國財政展望更加惡化，這也是為何川普之所以拉高關稅、暫停政府計畫與解雇政府人員的原因。對市場的影響，可能會有更多支出削減與關稅發言，且帶來更多預料之外的事件，以及更多的市場波動。

第四，在政策支票挑戰下，Greg Meier分析，川普主要倚靠關稅與支出削減來達成他大選時的承諾。在節流部分，市場預期美國政府效率部(DOGE)削減幅度低於每年500億美元，也低於年度預算6.75兆的1%；關稅部分，依照2024年川普政策白皮書，關稅需要調到很高才能勉強支應川普政策支票的一部分；換言之，川普可能難以兌現政策白皮書提及的承諾。

第五，隨著2026年期中選舉的到來，川普政策有機會調整為更支持市場的措施，例如延長減稅或放鬆監管，值得大家關注。

Greg Meier表示，若進一步觀察川普政策，不管在消費者支出、企業投資、住宅投資、政府支出或是淨貿易方面，均具備潛在的機會，有助於就業、薪資成長與製造業回流等；但也存在移民支出降低、政策不確定性、更高利率與通膨、關稅等壓力，強勢美元壓縮出口獲利等潛在風險。

最後，Greg Meier認為阿根廷是很好的借鏡，該國的成長與通膨在總統米雷伊嚴格撙節帶來衰退後，快速改善。美國也可能在反映目前川普政策利空後，先苦後甘。考量2026年11月期中選舉是川普很重要的中期目標，市場可以將目光聚焦在川普後續可能推出的利多政策，作為分析經濟走向的參考。

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