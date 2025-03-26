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勞工每年工作2020小時 勞部：有下降空間但沒那麼不堪

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勞動部指出，台灣勞工以全時工作為主，與OECD國家狀況不同。聯合報系資料照片
勞動部指出，台灣勞工以全時工作為主，與OECD國家狀況不同。聯合報系資料照片

立法院內政委員會26日持續審查《紀念日及節日實施法草案》，有立委認為台灣勞工普遍低薪、高工時，確實應趁此次進行放假天數檢討。針對台灣工時長短問題，勞動部常務次長陳明仁說明，強調台灣雖然年總工時2020小時，確實有進步空間，但主要是因為台灣以全時工作者為主，就業結構與OECD國家不同，「並沒有那麼不堪」。

國民黨立委丁學中指出，許多台灣勞工工時長、休假少，內政部說台灣的法定假日比鄰近國家多出3到4天，勞工年資滿15年者可享有30天特休，這比鄰國還多，但年資未滿10年的年輕勞工佔93.2%，也就是說，大多數勞工無法享受30天特休，因此應檢討放假制度，讓勞工在累積年資前，也能有與鄰國類似的休假條件。

據勞動部去年第公布最新國際勞動統計數據，台灣受僱勞工去年平均年總工時為2020個小時 在39個ＯＥＣＤ主要國家中，暫排名第五，亞洲國家則僅次新加坡。

針對高工時議題，陳明仁回應，台灣確實有工時下降的空間，但應從就業結構來看，台灣的勞動市場以全時工作者為主，而OECD國家則有較高比例的部分工時與非典型勞動者，這影響了總工時的統計數據。

陳明仁解釋，OECD國家中的日本、韓國等國家，部分工時勞工比例可達10%至20%，這類工作者工時較短，拉低了整體平均年總工時。但台灣的部分工時勞工僅佔3%多，主要仍以全時工作者為主，因此平均工時相對較高。

陳明仁指出，若換算成全時工作者的「周工時」來比較，OECD國家平均每週工時約40至41小時，而台灣為41小時多，實際差距不到1小時。

至於補班補假的機制，陳明仁指出，應採取彈性調整，讓勞資雙方協商，當國定假日遇到例假日，應該補假，但若強制將補假安排在週六或週日，可能會造成部分產業排班混亂。

陳明仁建議，應更彈性調整，讓不同產業的勞工都能獲得適合的休假安排，因為部分行業的例假日未必落在週六日，若單純以六日為標準，反而可能讓這些勞工少休一天，應在補假制度上多加考量不同產業的需求。

工時

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