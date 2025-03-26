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中資台灣子公司遭美列貿易黑名單 經部：儘速調查處理

中央社／ 台北26日電

美國今天擴大貿易黑名單，增列浪潮集團台灣子公司等企業。經濟部長郭智輝表示，經濟部將儘速調查，以了解個案營運情況，若違反相關規定，政府也會處理、懲處。

美國商務部25日將數十個實體列入貿易黑名單，部分是為了破壞中方人工智慧（AI）和先進運算能力，其中11個實體位於中國，浪潮台灣子公司也入列。

根據美國聯邦公報（Federal Register）官網文件，浪潮台灣子公司Inspur Taiwan又名數字雲端有限公司（Number Media Ltd.和Digital Cloud Ltd.）及台灣浪潮－研發中心（Inspur Taiwan – R&D Center）。

郭智輝今天出席2025台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展受訪表示，經濟部會去了解個案，儘速調查並深入了解實際狀況，包括業者有哪些項目違反美國規定；若違反相關出口管制規定，政府也會處理、懲處。

對於出口管制措施，郭智輝表示，經濟部持續與台灣廠商溝通，協助廠商了解最終商品的客戶，透過政府協助、公告，提醒廠商注意，切勿讓商品在不自覺過程中違反出口管制的規定。

郭智輝強調，經濟部會更謹慎並與廠商充分溝通，協助台灣業者避免被列入黑名單。

至於經濟部是否掌握中資來台設子公司情況，郭智輝回應，經濟部都有依法依規處理。

經濟部 美國商務部 黑名單

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