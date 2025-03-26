逾24億補貼去年農業用電差額 陳駿季：若再漲用專案爭取經費

電價費率審議會預計在3月底前開會討論，農業部長陳駿季今天表示，農業部今年已編列24.26億元補貼電費，未來電費差額補貼政策也不會沒變，假如今年農業電價再漲，會透過專案向行政院爭取額外經費。

台電因營業虧損而調整電價，去年取消學校及農業等電價優惠，並由各該目的事業主管機關編列預算凍漲電價，農業部今年度編列24.26億補貼電費差額，之後也將逐年編列。

今天多名立委在立法院經濟委員會質詢時指出，假如今年農業電價調漲，是否增加農漁民用電壓力，立委張嘉郡表示，假如台電調漲農業電價，是否調漲後的每度電差額都會補貼，因為電費在農民的營運成本中占約3成左右，電費也影響食安。

陳駿季回應表示，原本今年編列25億補貼電費差額，但在立法院刪減部分經費後為24.26億，不過這筆經費是用來補足去年漲價的差額，假如今年台電再次調漲電價，農業部會透過專案方式向行政院爭取額外經費。

立委邱志偉質詢時問，假如今年也調整電價，大約需要多少經費？陳駿季說，今年編了24.26億做為上一波漲價的補貼，若今年調整幅度和去年一樣，也會需要同樣金額的補助，不過對農民用電的輔導和協助政策不會改變，會積極尋找財源，希望電價調漲不會造成農民的困擾。