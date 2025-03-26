美國消費者信心持續惡化 留意經濟前景

美國3月消費者信心指數大幅下降7.2點來到92.9點，其中對當前經濟狀況看法下降3.6點來到134.5，另外消費者對收入、商業及就業市場未來預期指數更下降9.6點來到65.2，而依照過去經驗，當此指數低於80以下的時候，代表未來經濟可能出現衰退機率升溫，國內大型法人機構指出，需留意經濟後市表現。

分析師指出，在其細項產品調查中，住房和汽車購買計劃都同步下降，不過購買家電等大件商品意向卻有所增加，主要反映人們希望在川普關稅生效前的提前消費。

展望未來，雖然通膨已從疫情期間的高點回落至年增長2.8%，但仍高於聯準會既定2%目標，代表物價上漲仍超出既定增速，加上美國總統川普近來已對中國大陸多項進口商品徵收20%關稅，範圍集中在民生必需品例如食品相關，也使得消費者對支出感到有壓力，也對未來經濟前景更加保守，預期消費者信心再次探低點的態勢，短期仍不會改變，此趨勢也反應在近日10年期公債殖利率維持4.3%上方震盪不再走揚。