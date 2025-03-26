快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

美國消費者信心持續惡化 留意經濟前景

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國3月消費者信心指數大幅下降7.2點來到92.9點，其中對當前經濟狀況看法下降3.6點來到134.5，另外消費者對收入、商業及就業市場未來預期指數更下降9.6點來到65.2，而依照過去經驗，當此指數低於80以下的時候，代表未來經濟可能出現衰退機率升溫，國內大型法人機構指出，需留意經濟後市表現。

分析師指出，在其細項產品調查中，住房和汽車購買計劃都同步下降，不過購買家電等大件商品意向卻有所增加，主要反映人們希望在川普關稅生效前的提前消費。

展望未來，雖然通膨已從疫情期間的高點回落至年增長2.8%，但仍高於聯準會既定2%目標，代表物價上漲仍超出既定增速，加上美國總統川普近來已對中國大陸多項進口商品徵收20%關稅，範圍集中在民生必需品例如食品相關，也使得消費者對支出感到有壓力，也對未來經濟前景更加保守，預期消費者信心再次探低點的態勢，短期仍不會改變，此趨勢也反應在近日10年期公債殖利率維持4.3%上方震盪不再走揚。

川普 美國

延伸閱讀

川普對4月2日關稅最新表態：不希望有太多例外

俄羅斯開出1條件同意黑海停火！川普：美方研議中

川普說已敲定4月2日關稅 明天會宣布重大企業消息

市場對川普新一輪關稅疑慮減緩 歐股收盤齊揚

相關新聞

凱基金求親讓安泰銀股東分裂 打動林鴻南還缺關鍵條件

近來金融圈陸續傳出併購消息，其中，群益金鼎證被點名獲中信金求親，又傳出凱基金控要併安泰銀行，不論是群益金鼎證或是安泰銀行能否順利出嫁，都看一位關鍵人物是否點頭，那就是宏泰集團掌門人林鴻南，身為群益金鼎證和安泰銀行大股東，要讓他點頭答應的關鍵又是什麼？

在野指台電綠電採購不法？經濟部：躉購綠電制度是國民黨執政時通過

經濟部10日表示，針對國民黨吳宗憲立委於網路影音頻道影射台電不法採購綠電，經濟部表達抗議。經濟部表示，台電係依據「再生能...

配合農地光電政策 農業部研議放寬農保資格規定

農業部長陳駿季今天於立院經濟委員會進行業務報告指出，為保障配合國家能源政策農民，將加保農地設置再生能源發電設備後，繼續維...

電價若漲、通膨恐破2% 台經院憂汽車關稅

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】電價若調漲，台灣今年通膨恐破2%！台經院長張建一25日表示，他們今年1月估台灣今年CPI為1.95%，如果電價調漲，預期今年CPI將會破2%，但今年經濟成長率預估也有望保

工研院促成 經濟部助攻…台日無人機聯盟簽署MOU

工研院促成台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與日本無人機聯盟（ＪＤＣ）簽署產業合作備忘錄，期待雙方能夠利用彼此...

童子賢：電力不穩 產線不良品大增

二○五○年台灣電力需求將達五千億度，且未計入ＡＩ、半導體產業、國家未來發展額外需求，如何做到淨零碳排、同時確保電力供應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。