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配合農地光電政策 農業部研議放寬農保資格規定

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季說，為配合漁電共生，原農保被保險人，其實際從事農業工作面積得不受0.1公頃限制，但其出租的農地，承租者仍然需維持農用，以符合漁電共生政策 。圖／取自國會直播頻道
陳駿季說，為配合漁電共生，原農保被保險人，其實際從事農業工作面積得不受0.1公頃限制，但其出租的農地，承租者仍然需維持農用，以符合漁電共生政策 。圖／取自國會直播頻道

農業部長陳駿季今天於立院經濟委員會進行業務報告指出，為保障配合國家能源政策農民，將加保農地設置再生能源發電設備後，繼續維持農民健康保險資格，配合漁電共生，原農保被保險人，其實際從事農業工作面積得不受0.1公頃限制，出租土地的老農也不會因光電政策影響其農保資格。

根據農保審查辦法規定，申請參加農民健康保險者，應每年實際從事農業工作時間合計達90日以上者，以及農業用地平均每人面積0.1公頃以上者等。農業部今天表示，為配合國家能源政策推行，具農保資格農民將加保農地設置再生能源發電設備後，予以放寬可維持農保資格。

放寬樣態部分，陳駿季說，依非都市土地使用管制規則，設置再生能源發電設施面積上限660平方公尺，於容許設施面積以外維持農業生產者；此外，配合漁電共生，原農保被保險人，其實際從事農業工作面積得不受0.1公頃限制，但其出租的農地，承租者仍然需維持農用，以符合漁電共生政策。

陳駿季說，現行參加農保應每年實際從事農業工作時間達90日以上，但考量基層農會實務認定不易，修正以在台天數是否達90日認定，避免爭議。

陳駿季說，前述農保被保險人農地配合設置光電設施之農保資格審查作業，將盡快修正公告，以鼓勵農民配合光電政策的推行，日前已發文請地方主管機關，針對加保土地設置光電設施清查被保險人資格一案，將於近日發文各地方主管機關暫緩清查，待農保審查辦法修正公告後再據以執行。

立委邱議瑩表示，有消息指出，農民擔心配合租地是否會被取消農保資格？是否是對老農的養套殺？

陳駿季說，農業部鼓勵65歲以上老農把土地租給青農，這樣就沒有農保但地不夠的問題，因此老農的農保資格完全不會因光電政策而被影響。

立委張啓楷說，針對農民及養殖漁民因配合光電政策，但因汙染、廢棄物、環境改變、電場設計及施工等原因而無法實際務農或養殖，導致農民身分被取消，或遭他人請求賠償損害等，協助農漁民究責再生能源業者，農業部應研議業者應承擔的補償機制。

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