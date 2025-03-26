電價若漲、通膨恐破2% 台經院憂汽車關稅

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】電價若調漲，台灣今年通膨恐破2%！台經院長張建一25日表示，他們今年1月估台灣今年CPI為1.95%，如果電價調漲，預期今年CPI將會破2%，但今年經濟成長率預估也有望保3%，他們認為通膨還算可接受；外界關注台灣恐被川普政府列為高關稅的「骯髒15國」，台經院表示，若真被列入，汽車、農產品的影響會較大。

漲電價非景氣過熱

台經院25日舉行景氣動向調查報告記者會，與會記者問到，如果調漲民生與產業用電，對於台灣今年CPI的影響。張建一回應說，如果電價調漲，預期今年CPI將會破2%，但這是屬於供給面的因素，而非景氣過熱導致，加上台灣今年經濟成長率保3，目前評估今年經濟成長率還是會高於物價上漲狀況，應該還可接受。

張建一表示，雖然電價上漲後，可能導致CPI突破2%，但是主計總處預估台灣今年經濟成長率有3.14%，加上出口跟投資強勁，消費動能也不錯，國內陸續舉行藝文活動、演唱會等都會刺激消費。但他提醒說，後續也要留意美國總統川普政策可能造成經濟逆風、景氣出現波動等不確定性。

高關稅有望下調？

另外有媒體關心，台灣近日被外媒報導，名列美國川普政府稱對美徵收高額關稅的「骯髒15國」。對此，張建一回應說，不確定美國政府檢視的是哪個指標，對等關稅、貿易順差或是貿易量大小，但若以對等關稅來看，台灣加權平均稅率低於美國；以簡單關稅來看，台灣則比美國高，若遭列入，可能是汽車、農產品影響較大。

「若以對等關稅角度來看，美國可能會希望台灣降汽車關稅！」張建一表示，每個國家對汽車的關稅都不同，台灣對進口車的關稅為17.5%，是台灣加入WTO時跟各國談出的數字，相比之下，台灣汽車出口到美國的量則非常少，出口到美國的關稅為2.5%。

汽車關稅將調整？

但張建一提醒，台灣還有貨物稅、營業稅等，累計相乘後，計算一台新台幣100萬元的進口車到台灣至少賣150萬元，若美國真的要求台灣降低汽車關稅，台灣對其他國家的汽車關稅是不是同步也要調整，可能也要考量。

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