童子賢：電力不穩 產線不良品大增

二○五○年台灣電力需求將達五千億度，且未計入ＡＩ、半導體產業、國家未來發展額外需求，如何做到淨零碳排、同時確保電力供應，將是未來能源轉型重大挑戰。和碩董事長童子賢表示，台灣應理性探討未來能源選擇，核能應被視為科學、理性問題，而非信仰問題；中央研究院院長廖俊智則說，政策制定應從經濟、科技雙重角度綜合考量。

李國鼎科技發展基金會昨天舉辦「能源永續論壇」，探討台灣能源轉型。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，核一、核二已除役，核三廠二號機五月也將除役，用電缺口將擴大，而核能發展日新月異，許多國家已將核能定義為綠能，台灣能源政策應如何因應值得討論。

應邀發表演講的童子賢表示，能源支出是國家重大財政項目，且電力產業產值高達六兆美元，遠超汽車與半導體產業，顯示能源對經濟發展的重要性，台灣應關注全球能源趨勢。針對美國在台協會處長谷立言近日提及美方可提供台灣包括核能的可靠能源，童子賢說，他猜測谷立言的發言，是「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）很好的業務推銷員，但現實是台灣必須先修法，才談得上擴張新的核能來源。

廖俊智指出，雖然核能與再生能源發電占比可望提升，但仍難以填補龐大的電力缺口，在五千億度的電力需求中，預料再生能源與核能仍非主要供應來源，台灣更需依賴天然氣去碳化技術與氫能發電，例如進口綠氨、綠氫等低碳燃料。他也說，穩定基載電力供應不可忽視，若電力系統不穩定，將可能導致頻繁跳電、斷電等風險。

台電預估二○二八年台灣用電年增量最高來到一一○萬瓩，與會的台電發言人蔡志孟指出，這已涵蓋ＡＩ、半導體、電動車的用電預估。除了產業用電外，台電也預估，未來電動車會愈來愈多，蔡志孟說，如果大家都在下班時間為電動車充電，「這個才是台電最大的困難」。

不過，電力穩定度不高已成為產業界的困擾。童子賢以和碩集團旗下ＩＣ載板公司景碩為例，過去一年，景碩的電費比五年前高了約七億元，與此同時，景碩的不良品竟然還大增，主要是因為高壓電力不穩。

童子賢說，「高壓不穩，電鍍到一半或精密製程到一半，跳一下卡在那邊，那一批就都報銷了。」此外，包括中鋼、台積電也都有精密製程要控管，「那並不是像個人電腦或手機按一下、重來那麼簡單，那會損失慘重」。