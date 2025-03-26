聽新聞
0:00 / 0:00

工研院促成 經濟部助攻…台日無人機聯盟簽署MOU

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
在經濟部推動下，工研院促成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與「日本無人機聯盟」簽署產業合作備忘錄。圖中為經濟部長郭智輝出席見證。圖／工研院提供
在經濟部推動下，工研院促成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與「日本無人機聯盟」簽署產業合作備忘錄。圖中為經濟部長郭智輝出席見證。圖／工研院提供

工研院促成台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與日本無人機聯盟（ＪＤＣ）簽署產業合作備忘錄，期待雙方能夠利用彼此優勢，建立台日無人機非紅供應鏈，並在防災、救災及自主飛行測試領域合作。

經濟部長郭智輝表示，台灣從過去組成無人機「國家隊」、到經濟部推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，現在更進一步打造台日無人機「國際隊」，擴大供應鏈合作、集結眾人之力共同打國際盃，這會是產業最佳的機會。

工研院院長劉文雄說，工研院在台灣卓越無人機海外商機聯盟所扮演的角色，包括協助發展無人機技術、補足產業缺口、切入供應鏈，以及促成國內產業與國際企業商機媒合。此次促成簽署合作備忘錄、加深雙方交流是一個重要的起點，未來合作潛力可期。

台灣卓越無人機海外商機聯盟協同主席吳秀蕙表示，感謝郭部長這半年來積極推動無人機整合平台，促成台灣無人機產業走向國際化，短短六個月的成果，遠超越過去十年的努力，不僅促成台灣無人機產業走向國際化，也吸引全球一流的無人機軟硬體公司來台交流，讓台灣有機會與國際領先企業溝通、對話並建立連結。

被外界譽為日本無人機之父的ＪＤＣ理事長野波健藏表示，在無人機合作與「非紅供應鏈」重構的契機下，日本政府已編列逾千億日圓無人機預算，台灣具備優秀的製造實力、完善的電子與資通訊供應鏈，是理想合作夥伴。

工研院 日本 無人機

延伸閱讀

經部助攻臺日無人機聯盟 TEDIBOA與JDC簽MoU 產研合作聚焦防救災

中國大陸若開戰台灣水電糧食能撐多久？郭智輝這麼說

台灣傳遭列骯髒15國 台積電設廠也沒用？網許願取消「這關稅」

傳台被列入「骯髒15國」 郭智輝：經濟部已提出因應方法

相關新聞

工研院促成 經濟部助攻…台日無人機聯盟簽署MOU

工研院促成台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與日本無人機聯盟（ＪＤＣ）簽署產業合作備忘錄，期待雙方能夠利用彼此...

童子賢：電力不穩 產線不良品大增

二○五○年台灣電力需求將達五千億度，且未計入ＡＩ、半導體產業、國家未來發展額外需求，如何做到淨零碳排、同時確保電力供應，...

學者：美關稅對我農產、汽車影響大

美國川普政府對等關稅預計四月二日上路，外傳可能排除晶片等特定產業關稅，台經院產經資料庫總監劉佩真昨表示，川普任期是四年，...

挨轟租金補貼卡關是假議題 國土署怒：解凍權在立法院

針對外傳「租金補貼沒有被刪除，但內政部故意不讓預算解凍，導致應該發放的補貼無法到位」的訊息，內政部國土署對此發布澄清，強...

2050年電力需求上看5000億度 中研院院長這樣說

能源議題備受關注，中央研究院院長廖俊智今日出席2025能源永續論壇表示，能源政策應因地制宜，國外經驗未必適用於台灣，政策...

不只電費高…童子賢嘆：電力效率不彰 竟讓產線不良品大增

和碩董事長童子賢今（25）日感嘆，近年台灣電費節節上升之外，電力效率不彰更讓產線上不良品大增，電力成本、效率不彰，已對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。