工研院促成 經濟部助攻…台日無人機聯盟簽署MOU

工研院促成台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與日本無人機聯盟（ＪＤＣ）簽署產業合作備忘錄，期待雙方能夠利用彼此優勢，建立台日無人機非紅供應鏈，並在防災、救災及自主飛行測試領域合作。

經濟部長郭智輝表示，台灣從過去組成無人機「國家隊」、到經濟部推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，現在更進一步打造台日無人機「國際隊」，擴大供應鏈合作、集結眾人之力共同打國際盃，這會是產業最佳的機會。

工研院院長劉文雄說，工研院在台灣卓越無人機海外商機聯盟所扮演的角色，包括協助發展無人機技術、補足產業缺口、切入供應鏈，以及促成國內產業與國際企業商機媒合。此次促成簽署合作備忘錄、加深雙方交流是一個重要的起點，未來合作潛力可期。

台灣卓越無人機海外商機聯盟協同主席吳秀蕙表示，感謝郭部長這半年來積極推動無人機整合平台，促成台灣無人機產業走向國際化，短短六個月的成果，遠超越過去十年的努力，不僅促成台灣無人機產業走向國際化，也吸引全球一流的無人機軟硬體公司來台交流，讓台灣有機會與國際領先企業溝通、對話並建立連結。

被外界譽為日本無人機之父的ＪＤＣ理事長野波健藏表示，在無人機合作與「非紅供應鏈」重構的契機下，日本政府已編列逾千億日圓無人機預算，台灣具備優秀的製造實力、完善的電子與資通訊供應鏈，是理想合作夥伴。