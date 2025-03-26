聽新聞
0:00 / 0:00

學者：美關稅對我農產、汽車影響大

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

美國川普政府對等關稅預計四月二日上路，外傳可能排除晶片等特定產業關稅，台經院產經資料庫總監劉佩真昨表示，川普任期是四年，政策瞬息萬變，不代表未來不會被課，業者仍嚴陣以待，若對晶片祭關稅措施，對台積電影響較小，但其他半導體業者壓力較大。

劉佩真說，名目上台灣半導體去年對外貿易順差一點八四兆元，但對美國半導體順差僅八六九億元，換算下來美國占台灣整體半導體貿易順差僅百分之四點七，主因是這些產品會經過加工及組裝，不見得都直接出口到美國，因此名目比重不高。如美國要對台灣的晶片課稅，要看如何計算。

她說，台積電先進製程無可取代，可將成本轉嫁，但其他二線晶圓或半導體廠商就未必，不但要面對紅色供應鏈價格競爭戰，海外也沒足夠產能調度應變，因此課稅對台積電影響相對小，但對其他業者壓力會比較大。

台經院院長張建一表示，台灣汽車進口關稅較高，美國一年有好幾百億元小客車進口，目前進口稅率百分之十七點五是當初加入世貿組織（ＷＴＯ）談出來，但台灣出口到美國的汽車關稅為百分之二點五；台灣還有農產品如美豬美牛，開放進口但稅率超過百分之十，如果降稅對台灣消費者反而有好處，只是台灣有要求標示進口，對美國算不算非關稅障礙？他研判對台灣的農產品及汽車業影響比較大。

張建一說，外資近日在台股逢高獲利了結，因此有較大匯出，但匯率報告條件是美國說了算，川普二點○時代會怎麼出招也必須留意。

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

最低工資諮詢會 委員聚焦川普政策可能影響

AI晶片三級管制將上路 科技大廠、外國官員促川普政府重新考慮

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

相關新聞

學者：美關稅對我農產、汽車影響大

美國川普政府對等關稅預計四月二日上路，外傳可能排除晶片等特定產業關稅，台經院產經資料庫總監劉佩真昨表示，川普任期是四年，...

挨轟租金補貼卡關是假議題 國土署怒：解凍權在立法院

針對外傳「租金補貼沒有被刪除，但內政部故意不讓預算解凍，導致應該發放的補貼無法到位」的訊息，內政部國土署對此發布澄清，強...

2050年電力需求上看5000億度 中研院院長這樣說

能源議題備受關注，中央研究院院長廖俊智今日出席2025能源永續論壇表示，能源政策應因地制宜，國外經驗未必適用於台灣，政策...

不只電費高…童子賢嘆：電力效率不彰 竟讓產線不良品大增

和碩董事長童子賢今（25）日感嘆，近年台灣電費節節上升之外，電力效率不彰更讓產線上不良品大增，電力成本、效率不彰，已對台...

能源政策非信仰問題 童子賢：應理性、科學評估核能

隨著台灣經濟穩健發展，及AI、半導體產業快速成長，對電力需求急遽攀升。和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源...

對等關稅宣布倒數 台經院：台灣經濟在逆風中持續前進

川普即將宣布對等關稅、國際政經局勢瞬息萬變，將如何牽動我國今年經濟成長？台經院長張建一25日表示，全世界都吹起逆風，經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。