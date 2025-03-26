川普將宣布對等關稅 台經院：汽車零件、農產有壓

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

美國總統川普將宣布對等關稅，台灣恐列入「骯髒15國」，台經院院長張建一昨（25）日表示，目前研判對台灣半導體和伺服器影響有限，但對汽車零組件和農產品衝擊可能會滿大。

台經院昨日舉行景氣動向調查報告記者會，媒體關注國際政經局勢，將如何牽動我國今年經濟成長？張建一表示，全世界都吹起逆風，經濟確實會有波動，但逆風中還是能持續前進，川普政策變來變去，不用隨之起舞，目前國發會景氣燈號仍在紅燈、黃紅燈間徘徊，股市震盪打底，預期未來將緩步走高，今年GDP「保3」沒問題，但CPI會突破2%。

對於美國對等關稅政策，張建一分析，以汽車產業來看，各國對汽車關稅皆不同，台灣對進口車關稅為17.5%，是台灣加入WTO時跟各國談出的數字，相比之下，台灣汽車出口到美國的量非常少，出口到美國關稅為2.5%。

若以對等關稅互惠概念來看，美國應會希望台灣降低汽車進口關稅。

至於對半導體影響？台經院產經資料庫總監劉佩真表示，半導體業者對瞬息萬變的川普政策可說是嚴陣以待，台積電因具有無可取代關鍵地位，即便未來面臨關稅戰，仍可轉嫁客戶。

半導體 美國 關稅

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