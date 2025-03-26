勞動部最低工資諮詢會 美對等關稅聚焦

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

勞動部昨（25）日召開今年首次最低工資諮詢會，勞動部會後轉述，多數委員關注美國總統川普對等關稅政策對台灣衝擊，是否因此對最低工資調整帶來負面影響？勞動部表示，將密切關注、提前因應。

勞動部表示，昨日諮詢會主要是提供委員社會經濟情勢相關數據，並應委員要求提出研究報告。主要是分析最低工資調整後，時薪、月薪調整，是否影響勞工就業人數，同時探討調漲最低工資對各行業影響。

勞動部次長李健鴻表示，大部分委員關注川普「對等關稅」政策，是否將衝擊台灣；另也有委員關切加薪減稅政策成效，但因政策才剛上路不久，預估要到今年底、明年才會反映成果，屆時會提供委員參考。

勞動部研究分析近年月薪制、時薪制勞工人數變化趨勢，發現時薪、月薪調幅，對就業人數變化無顯著相關。研究報告結論指出，過去幾年時薪月薪的脫鉤，並未造成就業市場影響，原因在於時薪勞工人數增加，是基於勞工工作習慣、產業型態就業選擇，同時月薪制勞工持續成長，未因此減少。

昨日勞方委員發言重點聚焦在時薪、月薪調整差距對勞動市場影響，幾乎每位發言勞方委員都主張最低工資月薪、時薪不該脫鉤，對勞工比較好，也有發言的資方委員認為，過去就不曾對脫不脫鉤表達意見，這非資方關心重點。

最低工資已連九年調升，最低工資月薪提升至28,590元，時薪則提升至190元，總調幅為58.33％。由於月薪、時薪調幅有落差，去年審議會上，就有勞方代表提出應進一步探究最低工資時薪、月薪調幅落差對勞工就業選擇影響。

勞動部 川普

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