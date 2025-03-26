台日無人機國家隊強強結盟 優勢高度互補

台日無人機國家隊合作，打造亞洲最強供應鏈。無人機聯盟指出，台灣的強項在於資通訊、半導體與系統整合能力，與日本在精密製造與應用導入的優勢高度互補。

去年9月「無人機聯盟」在經濟部支持下成立，由漢翔（2634）董事長胡開宏擔任主席，與中光電智能機器人等七家協同主席，共同帶領台灣搶攻海外商機。短短半年間，成員廠商已由最初的50餘家成長至超過200家。

無人機聯盟協同主席、中光電智能機器人公司董事長吳秀蕙表示，此次邀請合作夥伴從日本遠道而來，會安排一系列參訪，展示台灣涵蓋上中下游的研製能量。

日本無人機聯盟理事長野波健藏指出，台灣優秀的製造實力、完善的電子與資通訊供應鏈是理想合作夥伴，期許台灣能赴日設點。