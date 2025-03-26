工研院扮推手 台日合組無人機國際隊…搶攻千億元商機

經濟日報／ 記者黃淑惠李珣瑛宋健生／綜合報導
台日簽署無人機合作備忘錄，無人機聯盟協同主席吳秀蕙（左起）、經濟部長郭智輝、日本無人機聯盟理事長野波健藏合影。 業者／提供
台日簽署無人機合作備忘錄，無人機聯盟協同主席吳秀蕙（左起）、經濟部長郭智輝、日本無人機聯盟理事長野波健藏合影。 業者／提供

台日無人機國家隊首度合作，打造跨國產業鏈。台灣卓越無人機海外商機聯盟昨（25）日宣布與日本無人機聯盟簽署合作備忘錄，搶攻千億無人機市場。台灣無人機聯盟主席胡開宏表示，後續將陸續與多個國家確立合作意向，深化合作。

雙方簽署合作備忘錄，是由經濟部長郭智輝見證，台方由台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席、中光電智能機器人公司董事長吳秀蕙，日方由日本無人機聯盟（JDC）理事長野波健藏代表簽署。

據悉，此次促成合作，工研院扮演關鍵推手，在聯盟中主要協助核心技術開發，更提供國際趨勢分析與市場策略等。工研院院長劉文雄強調，工研院以科技研發帶動產業發展，也積極把握各項國際會展、商機媒合等機會，協助推動國際合作。

台日雙方無人機國家隊共同宣布，攜手成立跨國產業聯盟，打造跨國無人機供應鏈體系與國家隊，雙方啟動無人機產業鏈合作，將著重在防災、救災以及自主飛行測試領域。

據了解，中光電（5371）旗下中光電智能機器人的無人機產品，近年持續取代無人機巨擘大疆在美供應鏈，打入美國加州、德州等多個大州的警消部門，擔任救災與防災相關工作，因此備受矚目。

特別的是，此次台灣無人機國家隊的合作對象JDC是日本無人機技術先驅，擁有293家會員，理事長野波健藏是日本無人機研究的第一人，他強調，日本政府已編列逾千億日圓無人機預算，此次交流將成為台日無人機合作的重要里程碑。

郭智輝表示，根據國際機構預估，2030年全球無人機市場將達500億美元規模，過去台灣從組成無人機「國家隊」，現在更進一步組成台日無人機「國際隊」，集結眾人之力共同打國際盃，這會是最佳機會。

中光電 日本 無人機

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