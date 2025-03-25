公共政策網路平台 預告軍法草案遭駭？國發會三點說明

媒體報導指公共政策網路參與平台軍法草案預告遭駭，國發會今（25）日澄清，經查報載圖示是經由Google Chrome翻譯軟體，將預告草案文字自動翻譯錯誤所致，並非因駭客攻擊而更改網頁文字。

有關網頁自動翻譯錯誤問題，國發會已請Google公司儘速排除相關漏洞，保障民眾閱覽相關法案權益。

國發會還提到，若民眾在瀏覽時遇有錯誤翻譯等情事，建議可先關閉google自動翻譯，還原原始正確法案內容。