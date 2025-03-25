快訊

「我需要被制裁」 趙駿亞悔認對吳婉君施暴：打了一個愛我疼我的人

中職／林哲瑄9局救命逆轉二壘打 悍將寫史無前例熱身賽3連霸

遭男友趙駿亞毆打！吳婉君委託律師聲明 痛陳被家暴：難以消除的夢魘

富達：美國今年停滯性通膨機率為50%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美國關稅政策的不確定性開始對企業和消費者情緒產生負面影響。目前還沒有看到有任何跡象表明美國製造業回流，因此經濟的下行風險已提高。目前富達以2025年美國進入停滯性通膨為基本情境，機率為50%。不過，關稅對經濟成長的威脅升高，也增加循環性衰退的可能，預期機率提高至40%。

富達國際表示，隨著美國總統川普簽署的關稅政策生效，並推遲部分已宣布政策，美國貿易不確定性大幅升高，連帶影響企業及消費者情緒。受關稅影響，美國3月密大消費者信心指數滑落至2022年11月以來低點。

目前市場聚焦4月2日將宣布的關稅政策，包含美國對歐盟、加拿大及墨西哥的關稅實施，以及先前提及的對等關稅國家及商品清單。富達國際指出，川普雖表示新一輪關稅政策將保持彈性，但對全球經濟的影響仍為市場最大的不確定因素。

富達國際分析，假如關稅及政策的不確定性延續，經濟成長將面臨壓力，尤其效果可能因金融狀況負面影響而放大。目前已提出及實施的關稅預估將降低美國國內生產毛額（GDP）年增率約0.7個百分點。

至於通貨膨脹，富達國際認為，關稅和驅逐非法移民政策使通膨存在上行風險。關稅政策可能提高美國個人消費支出（PCE）約1.73個百分點。因此，美國聯準會（Fed）將繼續按兵不動，直至經濟出現反轉。

美國聯準會 關稅

延伸閱讀

路透：印度為免美國報復 願對230億美元進口貨降關稅

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

Honda怎麼躲川普的進口關稅？向Toyota買電池！

中國加徵農漁產品關稅 加拿大向WTO提爭端訴訟

相關新聞

2050年電力需求上看5000億度 中研院院長這樣說

能源議題備受關注，中央研究院院長廖俊智今日出席2025能源永續論壇表示，能源政策應因地制宜，國外經驗未必適用於台灣，政策...

不只電費高…童子賢嘆：電力效率不彰 竟讓產線不良品大增

和碩董事長童子賢今（25）日感嘆，近年台灣電費節節上升之外，電力效率不彰更讓產線上不良品大增，電力成本、效率不彰，已對台...

挨轟租金補貼卡關是假議題 國土署怒：解凍權在立法院

針對外傳「租金補貼沒有被刪除，但內政部故意不讓預算解凍，導致應該發放的補貼無法到位」的訊息，內政部國土署對此發布澄清，強...

能源政策非信仰問題 童子賢：應理性、科學評估核能

隨著台灣經濟穩健發展，及AI、半導體產業快速成長，對電力需求急遽攀升。和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源...

對等關稅宣布倒數 台經院：台灣經濟在逆風中持續前進

川普即將宣布對等關稅、國際政經局勢瞬息萬變，將如何牽動我國今年經濟成長？台經院長張建一25日表示，全世界都吹起逆風，經濟...

台商掀赴美投資熱潮！資誠示警別踩到五大致命稅務陷阱

隨著全球供應鏈重組與去全球化趨勢加劇，越來越多台商選擇赴美投資，以規避貿易戰帶來的不確定性。然而，資誠美國業務負責人蘇宥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。