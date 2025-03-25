富達：美國今年停滯性通膨機率為50%

富達國際指出，美國關稅政策的不確定性開始對企業和消費者情緒產生負面影響。目前還沒有看到有任何跡象表明美國製造業回流，因此經濟的下行風險已提高。目前富達以2025年美國進入停滯性通膨為基本情境，機率為50%。不過，關稅對經濟成長的威脅升高，也增加循環性衰退的可能，預期機率提高至40%。

富達國際表示，隨著美國總統川普簽署的關稅政策生效，並推遲部分已宣布政策，美國貿易不確定性大幅升高，連帶影響企業及消費者情緒。受關稅影響，美國3月密大消費者信心指數滑落至2022年11月以來低點。

目前市場聚焦4月2日將宣布的關稅政策，包含美國對歐盟、加拿大及墨西哥的關稅實施，以及先前提及的對等關稅國家及商品清單。富達國際指出，川普雖表示新一輪關稅政策將保持彈性，但對全球經濟的影響仍為市場最大的不確定因素。

富達國際分析，假如關稅及政策的不確定性延續，經濟成長將面臨壓力，尤其效果可能因金融狀況負面影響而放大。目前已提出及實施的關稅預估將降低美國國內生產毛額（GDP）年增率約0.7個百分點。

至於通貨膨脹，富達國際認為，關稅和驅逐非法移民政策使通膨存在上行風險。關稅政策可能提高美國個人消費支出（PCE）約1.73個百分點。因此，美國聯準會（Fed）將繼續按兵不動，直至經濟出現反轉。