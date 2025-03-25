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美系客戶搶單 商億-KY攜柬埔寨公司簽MOU

中央社／ 台北25日電

商億-KY今天公告，子公司與柬埔寨戶外家具公司Homeyard Casual完成簽署合作備忘錄（MOU），看好在美國關稅大旗下，柬埔寨生產具成本優勢，將持續提升稼動率，滿足美系客戶搶單。

商億-KY表示，此合作架構下，商億子公司將持有柬埔寨戶外家具有限公司51%的股權，目前商億-KY主要生產室內家具產品，加入了Homeyard Casual的戶外家具產品線，可完善一站式購足服務。

商億-KY表示，柬埔寨生產基地經數年優化，在美國關稅大旗下，具先天成本優勢，美系大客戶正積極爭取產能，後續將持續提升稼動率，滿足美系客戶的搶單。

展望2025年，商億表示，受惠於美系客戶積極搶單，隨著稼動率持續優化，未來將朝向過往高峰水準靠攏，併購後更能充分發揮一站式購足的綜效，營收獲利可望進一步提升，除了既有美國市場之外，也將開拓歐洲新市場。

柬埔寨 美國

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