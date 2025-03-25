前2月零售餐飲營業額創同期新高 經部估首季正成長

經濟部今天公布內需消費統計，今年前2月零售及餐飲業營業額雙創歷年同期新高，但受台中新光三越氣爆影響，2月百貨公司營業額年減19.3%，連帶影響2月內需表現不如預期、呈衰退。經濟部預估，在南港百貨開幕和白色情人節等加持下，首季零售及餐飲業仍可維持成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，今年前2月內需表現不如預期，除了去年基期較高外，有3大主因，包括出國人數和來台人數差距越來越大，1月出國人數高達161萬人次創新高，國內消費量能被侵蝕；2月氣溫低、雨量相對高，又濕又冷情況擠壓到店內來客數；台中新光三越百貨氣爆事件也衝擊百貨公司的零售業，連帶影響餐飲等表現。

經濟部統計處今天公布2月零售及餐飲業營業額統計，由於去年春節為2月推高比較基期，2月零售業營業額為3556億元，年減3.8%；累計前2月零售業營業額達8015億元，創歷年同期新高，年增1.1%。

觀察占比最大的綜合商品零售業，2月營業額為1122億元，雖為同期次高，但轉為負成長、年減11%；累計前2月綜合商品零售業營業額2617億元，為歷年同期新高，成長2.7%。

經濟部分析，新光三越百貨台中中港店2月發生工安事件，也拖累2月百貨公司營業額降至312億元，月減31.8%，比去年同期減少19.3%，累計前2月百貨公司營業額年增2.1%。

超級市場在店數擴增及促銷活動挹注下，年增4.4%；量販店因年貨銷售暢旺，年增0.5%；便利商店受惠連假出遊、棒球賽事商機，以及低溫推升暖食熱飲需求，年增3.7%。

此外，2月汽機車零售業因工作天數較去年同期增加，營業額達617億元，年增20.6%，加上部分進口車及電動車交車數增加，累計前2月汽機車零售業營業額年增1.9%。布疋及服飾品零售業則因國內精品銷售動能趨緩，2月年減衰退幅度達21.6%，累計前2月年減2.8%。

餐飲業方面，黃偉傑表示，2月餐飲業營業額為828億元，年減9.2%；累計今年前2月營業額1885億元，創歷年同期新高，年增4.1%。

黃偉傑表示，餐館和飲料店受惠假期帶動的集客效應，加上業者結合春節、情人節、228連假和棒球賽等熱門話題趁勢促銷，推升外食用餐及熱飲銷售業績，今年前2月營業額分別達1548億元、229億元，分別成長3.9%、4.0%。

媒體詢問，通膨是否影響內需表現，黃偉傑回應，今年前2月消費者物價指數（CPI）年增2.12%，高於零售業增幅1.1%；外食費年增3.16%，低於餐飲業成長4%。至於通膨是否追上零售業成長幅度，黃偉傑表示，這2個月受春節季節性因素影響，應拉長時間觀察，且若民眾所得提高以符合物價成長，可淡化通膨對內需影響。

展望3月，黃偉傑表示，零售業及餐飲業受惠婦女節、白色情人節等節慶活動加持，以及南港百貨開幕，業 者持續推動多品牌展店及強化數位行銷活動策略挹注，預估3月零售業營業額預估介於3891億元至4008億元，年減0.6%至年增2.4%，今年首季零售業有望成長0.6%至1.6%。

黃偉傑預估，3月餐飲業營業額預估介於842億至867億元，年減1.3%至年減4.3%，預估第1季餐飲業成長幅度估3.2%至4.2%。