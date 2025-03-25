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金管會業務報告工作6大方向 亞資中心成亮點

中央社／ 台北25日電

金管會主委彭金隆將於明天赴立法院財委會業務報告，根據金管會書面報告指出，今年有6大工作重點，其中促進金融市場發展及推動亞洲資產管理中心將是今年施政亮點。

金融監督管理委員會主委彭金隆26日將到立法院財政委員會進行業務報告，報告中說明6大重點工作事項。

第1項為強化金融業資本韌性與風險監理，報告指出，將實施巴塞爾資本協定三（BASELIII）改革規範，強化銀行金融韌性；修正「保險業資本適足性管理辦法」、推動保險業2026年順利接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17），以及發布金融檢查重點及辦理專案金融檢查。

金管會說明，2025年金融檢查重點，將關注防制詐騙、不動產授信風險管理、金融消費者權益保護、公司治理和資通安全等議題。

第2項則是健全市場紀律與強化公司治理，包含強化銀行及融資租賃業不動產放款控管、金控與銀行內控內稽制度、調整金控投資整併規範、強化電子支付機構內部控制及上市櫃董事性別多元性和獨立性。

第3項是落實消費者權益保護與普惠金融，金管會將強化融資租賃公司的消費者保護、防制金融詐騙相關措施、營造友善高齡及弱勢族群金融服務環境、金融業公平待客等。

第4為促進金融市場發展及推動亞洲資產管理中心，報告指出，將持續推動金融市場卓越計畫、推動保險國際業務分公司（OIU）及證券國際業務分公司（OSU）商品多元化、深化高資產客戶財富管理業務等。其中，金管會也將積極推動金融業進駐地方資產管理專區試辦業務。

另外，金管會也將鬆綁相關法規，壯大台灣資產管理業務、鼓勵資金投入公共建設計畫、促進創投發展與規畫國際招商等作為。

第5為加速金融科技創新與發展，最後則是落實永續金融驅動低碳轉型。金管會強調，將循6大工作項目建立安全與發展並進的金融市場。

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