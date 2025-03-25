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零售業累計營收僅成長1.1%不如預期 受台中新光三越氣爆案影響

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟於25日發布2月批發、零售、餐飲業營業額，其中零售、餐飲業營業額分別為3,556億元、828億元，且皆轉為負成長，分別年減3.8%、9.2%。百貨公司2月營收衰退高達19.3%，是拉低零售業表現主因。

對於台中新光三越氣爆事件是否會持續影響到未來零售業表現，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，將持續觀察，但台中新光三越已啟動第二賣場，以及3月20日南港LaLaport新開幕，將有機會挹注營收。

累計1至2月零售業營收8,015億元，雖創歷年同期新高，但年增僅1.1%；餐飲業營收1,885億元，亦創歷年同期新高，年增4.1%。

關於零售業表現不如預期。黃偉傑分析，除了受到高基期影響外，還有三大因素衝擊。出國人次和來台人次愈差愈大，衝擊我國消費量能；廠商反映2月氣溫低、雨量多，來客數受到擠壓；台中新光三越氣爆事件不僅影響百貨公司營收表現，相對地餐飲美食街也受到影響。

若考慮1、2月通膨因素，商品類消費者物價指數（CPI）年增率為2.13%、外食費為3.16%；扣除物價指數，零售業已年減約1%，顯示通膨已追過零售業營收表現，餐飲業也僅年增約1%。但，黃偉傑強調，通膨不能只看短期狀況，應該要長期觀察。

至於批發業2月營收為1兆478億元，為歷年同月新高，年增24.8%，為歷年單月次高，主因工作天數較上年同月增加，加以新興科技應用需求續呈活絡所致。

展望未來，經濟部表示，批發因人工智慧、高效能運算等新興應用熱潮延續，加以下游零售通路母親節檔期備貨需求陸續展開，預期營業額將續呈增勢。零售業及餐飲業受惠婦女節、白色情人節等節慶活動加持，以及業者持續推動多品牌展電及強化數位行銷活動策略挹注，營業額年增率皆可望轉呈正成長。

據按營收計算動向指數，批發業為62.2、零售業為65.9、餐飲業為55.9，顯示3月份批發、零售及餐飲業營業額將較上月增加。

營收 零售業 餐飲業

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