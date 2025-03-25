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前2月積體電路表現亮眼 首季製造業生產估雙位數成長

中央社／ 台北25日電

AI浪潮帶動伺服器、半導體需求，經濟部今天公布2月工業和製造業生產指數皆創同月新高，其中前2月積體電路生產寫歷年同期新高，成長高達21.74%，推升電子零組件業締造同期最佳表現，首季製造業生產指數有望達雙位數成長。

經濟部今天公布2月工業生產指數統計，累計今年前2月工業生產指數為94.28，年增10.88%；製造業生產指數為94.59，成長11.58%。經濟部預估3月製造業生產指數估介於102.99至106.99，年增10.5%至14.8%，整體第1季製造業生產有望成長11.2%至12.7%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，AI浪潮帶動12吋晶圓代工、IC晶圓測試、主機板等產品生產成長，累計今年前2月電子零組件業指數為102.88，創同期新高，年增17.97%，其中主要成長動能來自積體電路業，前2月生產指數為115.17，同樣創歷年同期最佳，年增21.74%；前2月面板及其組件業則微幅成長0.21%。

電腦電子產品及光學製品業方面，前2月生產指數達136，寫下同期新高紀錄，成長幅度高達30.42%。黃偉傑分析，AI應用及雲端資料服務需求殷切，半導體產業投資動能續強，以及手機鏡頭訂單增加，帶動伺服器、其他通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件、行動裝置鏡頭等生產上揚。

傳統產業部分，除機械設備業受惠半導體先進製程積極擴充產能，成長11.32%之外，其餘產業仍呈現衰退，今年前2月基本金屬業、化學材料及肥料業、汽車及其零件業平均生產指數分別年減9%、1.80%、11.62%。

黃偉傑指出，傳統產業整體往好的方向前進，不過基本金屬持續受到海外同業低價鋼品干擾，回升速度較慢；化學材料及肥料業有部分供應電子零組件需求，受惠上游半導體需求強烈，因此復甦速度比基本金屬還好。

至於前2月汽車及其零件業表現仍疲弱，黃偉傑分析，去年基期較高，成車受到進口車的競爭和部分廠商反映零件安檢造成整車生產受影響，零件生產則受歐美市場的庫存去化速度不一而有所波動。

美國總統川普的對等關稅預計4月2日上路，媒體詢問，2月工業生產指數統計是否受到川普關稅政策影響。黃偉傑表示，由於關稅政策還有許多未知數，大部分業者都持續觀望，目前工業生產的主要成長動能仍來自高階伺服器和半導體等相關產業。

依統計處調查，製造業者認為今年3月生產量將較2月增加的廠商家數占17.2%，持平者占72.5%，減少者占10.3%，以家數計算的製造業生產動向指數為53.5，按產值計算的動向指數為53.2，預期3月生產指數將較2月增加。

工業生產指數 製造業

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