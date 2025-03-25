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春燕歸隊 自行車展開展

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

由中華民國對外貿易發展協會主辦的「2025台北國際自行車展覽會」（Taipei Cycle 2025）將於2025年3月26日正式登場。隨著全球自行車市場逐步回溫，台灣產業也迎來重啟契機。本次展會不僅聚焦創新與永續，更首度整合產官學研資源，強化台灣於全球自行車產業鏈中的戰略地位。

台灣自行車輸出業同業公會認為自行車產業回溫訊號明確，全球剛性需求支撐復甦。

公會指出，回顧2024年，全球經濟環境雖充滿挑戰，自行車產業也歷經景氣谷底，但隨著庫存去化逐漸完成，剛性需求穩定支撐，產業已於底部築基。展望2025年，市場將穩步回彈，預期下半年成長動能更為明確，產業信心逐漸恢復，美國市場的復甦速度領先歐洲，eBike需求仍具潛力，惟回溫節奏相對和緩，目前以中階、實用性強的車款率先迎來回暖，顯示市場回歸實質需求導向；歐洲市場雖仍處於庫存去化階段，eBike需求尚未完全回穩，傳統自行車市場表現相對平穩。

值得關注的是，補修零件的出口量已超越整車，反映歐美後市場（aftermarket）逐步回溫，成為支撐產業穩健成長的重要動能之一。2025年前兩個月的出口數據已透露市場回暖的訊號。

此外，全球主要國家已將自行車列為「低碳出行、健康樂活」的核心政策工具，推動相關基礎設施建置與鼓勵騎乘文化，進一步帶動市場剛性需求。知名品牌SHIMANO亦針對2025年發布樂觀財測，顯示產業對未來市場回溫有明確信心。

整體來看，2025年儘管仍面對如國際關稅政策等不確定挑戰，但在庫存調整趨近完成、綠色交通持續受到政策支持的雙重推動下，產業展望呈「穩中向好」，MY26訂單預估亦有望優於2025年。

面對全球貿易可能出現的關稅變動情境，台灣自行車產業早已展開全球布局，透過台灣、中國大陸、越南、柬埔寨與歐洲等地的分工整合，建構高度韌性的跨區供應鏈，強化抗風險能力。公會亦持續倡議全球將自行車納入環境友善產品協定（EGA）範疇，呼籲朝「零或低關稅」的永續貿易方向努力，響應聯合國ESG、SDGs及COP氣候行動的永續目標。

自行車 關稅

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