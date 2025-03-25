受惠AI 、雲端應用需求強勁 工業、製造業生產指數連12紅

經濟部於25日發布2月工業生產指數92.44，年增17.91%，主要受惠於AI帶動伺服器、半導體零組件，還有高效能運算及雲端資料處理等應用需求持續強勁。占比最大的製造業生產指數92.76，皆呈連12紅，雙雙寫下歷年同月新高。

惟2025年前兩月製造業生產指數94.59，年增率11.58%，與上月預估11.4%到13.8%相比僅低空飛過，是否意味生產動能增速放緩？對此，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，「我們的預測還算準確，目前並沒有增速放緩」。

至於2月是否受到川普因素影響，黃偉傑指出，廠商大多表示各種傳聞從去年以來就一直改來改去，所有預測仍都是未知數，因此廠商仍多處於觀望。

展望未來，經濟部表示，全球經濟景氣持續受國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素干擾，惟隨人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續擴展，帶動半導體高階製程及伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，可望挹注我國製造業生產動能續呈成長。

經濟部統計，2025年前兩月工業生產指數94.28、製造業生產指數94.59，雙雙寫下歷年同月次高，分別年增10.88%、11.58%。

預測3月製造業生產指數年增10.5%至14.8%，預估第1季製造業生產指數年增11.2%至12.7%。

黃偉傑指出，資訊電子產業表現突出，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠高效能運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、伺服器等產品持續擴產，致使1至2月平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增17.97%及30.42%。

在傳產部分，黃偉傑則提到，受市場供給過剩及海外同業低價競爭，部分廠商產線排修或減產因應，致使1至2月基本金屬業、化學材料及肥料業平均生產指數分別年減9%、1.8%。汽車及其零件年減11.62%，主因部分車款零件缺料及進口車競爭影響，加以部分汽車零件因客戶庫存調節而減產所致，機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增11.32%。

黃偉傑表示，整體來說，傳產在今年前兩月有往好的方向前進，相信傳產慢慢會愈來愈好。