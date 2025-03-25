挨轟租金補貼卡關是假議題 內政部怒：解凍權在立法院

針對外傳「租金補貼沒有被刪除，但內政部故意不讓預算解凍，導致應該發放的補貼無法到位」的訊息，內政部國土署對此發布澄清，強調這並非事實。

國土署表示，2025年度總預算中，「住宅政策及住宅計畫之推動」計畫共編列400億元，其中，依據目前的租金補貼申請情況，預估從今年9月起，每月需支出約31億元，全年至少需要336億元，此外，政府也規劃180億元經費，執行社會住宅興辦、包租代管、青年安心成家貸款利息補貼及安居購屋等政策。然而，若預算遭到刪減或凍結，將對這些政策的執行造成影響，進而衝擊民眾的居住權益。

國土署進一步說明，預算是否解凍的決定權在立法院，並非內政部能自行決定，內政部會依照立法院的決議，遵守刪減或凍結預算的相關規定，並依程序提出解凍報告。

國土署呼籲，希望立法院支持各項住宅政策，減輕租屋族的負擔，回應國人對於居住權益的期待。