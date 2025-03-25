2050年電力需求上看5000億度 中研院院長這樣說

能源議題備受關注，中央研究院院長廖俊智今日出席2025能源永續論壇表示，能源政策應因地制宜，國外經驗未必適用於台灣，政策制定應從經濟與科技雙重角度綜合考量，各種能源技術皆有優缺點，關鍵在於如何透過技術發展與政策調整來優化運用。

廖俊智以「台灣能源科技的選項」為題發表專題演講，他指出，實現淨零碳排的首要條件是釐清碳排來源。根據2022年數據，台灣總碳排量為2.86億公噸CO₂當量（MtCO₂e），其中能源使用占比高達91%。在能源消耗中，工業用電占32%，其餘依序為運輸12%、住宅11%、營造11%、製造11%。按供電模式區分，電力占57%（主要供應工業、住宅、服務業），非電力能源占33%（主要用於運輸、製造、營造）。

廖俊智表示，台灣2023年用電量約為2800億度，若將非電力能源轉換為電力能源，至2050年電力需求至少達5000億度，且未計入AI、半導體產業及國家未來發展所帶來的額外需求，由於國內用電結構與產業發展高度關聯，如何在達成淨零碳排的同時確保供應5000億度電力，將是未來能源轉型的重大挑戰。

廖俊智指出，雖然核能與再生能源發電占比可望提升，但仍難以填補龐大的電力缺口，在5000億度的電力需求中，再生能源與核能仍非主要供應來源，台灣更需依賴天然氣去碳化技術與氫能發電，例如進口綠氨、綠氫等低碳燃料。

中研院表示，針對淨零科技研發推動，應儘速推動去碳化氫能發電、地熱、海洋能、高效能太陽光電、生質碳匯；擴大推動風力發電、電力系統配套等；水利發電、矽晶太陽能也需持續推動；密切追蹤未來核技術及新興CCUS技術。

除了電力供應總量，電網穩定性同樣是關鍵。廖俊智指出，穩定基載電力供應不可忽視，若電力系統不穩定，將可能導致頻繁跳電、斷電等風險。他表示，各種能源技術皆有其優缺點，關鍵在於如何透過技術發展與政策調整，降低其不足之處，確保能源轉型的穩定性與永續發展。