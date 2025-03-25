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美國提供核能在內能源方案 童子賢：谷立言為MAGA推銷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

美國在台協會處長谷立言（Raymond F. Greene）日前表示，美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源，對此，台灣玉山科技協會理事長童子賢25日指出，他猜測谷立言的發言是很好的業務推銷員，是為MAGA（讓美國再次偉大）推銷。但現實是台灣必須先修法過關，才談得上擴張新的核能來源，在此之前，需要先解決核二、核三廠的延役問題。

台灣玉山科技協會、李國鼎科技發展基金會今日舉行「《2025國鼎論壇》能源永續論壇 ，童子賢以台灣玉山科技協會理事長身分出席，並以「台灣產業、能源與國際趨勢為題」演講，會後接受媒體訪問。

針對谷立言日前表示，美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源，童子賢猜測，谷立言的發言是很好的業務推銷員，是為MAGA（讓美國再次偉大）推銷。

童子賢說，相信美國身為能源大國有各種技術，但全球熱衷核能出口的國家是亞洲的韓國及歐洲的法國，所以台灣可以選擇法國、韓國或美國的核能技術，但現實是台灣必須先修法過關，才談得上擴張新的核能來源。而在擴張新的能源之前，期待本來就可以用的核二、核三廠可以先認真探討他的延役問題。

此外，針對彭博與「華爾街日報」引述官員報導，美國總統川普政府於4月2日宣布實施對等關稅時，可能將汽車、晶片等一系列特定產業排除在外。

對此，童子賢指出，川普常拿談判當作工具，所以有人開玩笑說，「周一到周日列一個工作行程，周一要課關稅，周二對方讓步，又不用課關稅，周三談判又破裂，又要關稅，周四決定買一台電動車開一開。」因此，個別的產品可能隨著談判條件有起伏，所以若只是針對汽車晶片的話，目前情況是不明朗的。

核能 童子賢 美國在台協會

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