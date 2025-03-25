瑞銀財富管理投資總監辦公室：繼續考慮部署現金

上周最後兩天，美國市場相對持穩，因前一天美聯準會主席鮑爾淡化關稅對通膨潛在影響。標普500指數上周三上漲 1.1%，是自7月以來歷次美聯儲議息會議後該指數的最佳表現，而前幾周，由於市場存在對美國經濟健康狀況的擔憂，股市承受了巨大的拋壓。

鮑爾上周三講話有助於安撫市場情緒。這也提醒有必要優化現金持倉。自1945年以來，標普500指數的累計回報率比現金高出200多倍，凸顯出現金長期表現不佳是一個結構性現象。今年將多餘現金、貨幣市場基金資產和到期定存用於投資變得愈來愈重要。

首先，如果經濟數據意外疲軟，現金利率可能會迅速下降。雖然鮑爾對美國經濟狀況仍有信心，但美聯儲最新的《經濟預測摘要》顯示，由於關稅的潛在影響，今年美國 GDP 增長或將放緩，核心通脹將上升。目前基準情景是，美國經濟今年或將放緩至 2%左右的趨勢水準，但如果川普政府最終採取非常激進的貿易政策，經濟可能會進一步走軟。倘若消費支出和勞動力市場顯著走弱，經濟衰退的可能性不能排除，儘管這不是的基準情景。在這種情況下，現金利率可能會急劇下降。

其次，全球利率還有進一步下行的空間。雖然美聯儲維持政策利率不變，但點陣圖顯示，今年底前將降息 50 個基點。上周四，瑞士央行將政策利率從 0.5%下調至 0.25%。雖然在基準情景中，這可能標誌著當前寬鬆週期的最後一次降息，但這樣的利率水準意味著現金的實際回報率近乎零。與此同時，英國央行政策會議上維持基準利率不變，因官員們對進一步降息持“循序漸進和謹慎”立場。但仍預計該央行今年剩餘時間內將降息三次，每次 25 個基點，反映未來通脹壓力將減弱且增長將放緩。對於歐洲央行，預計今年將進一步降息 50 個基點，因行長拉加德本月稍早提到，如果貿易緊張局勢升級，增長將面臨風險。

最後，將多餘現金用作風險可控的投資可能會提高回報潛力，並減少通脹對現金價值的蠶食。優質債券和多元化固定收益投資組合有助於鎖定收益率，提升組合回報穩健性，並有降低投資組合的波動性。由於當前 10 年期美國國債收益率仍處於 2008 年以來的較高水準，這或有助於緩和收益率潛在波動對總回報前景帶來的衝擊。從歷史上看，債券表現優於現金的概率隨著持有期的延長而上升。

因此，優化現金持倉和尋求持久收入應繼續成為投資者的戰略重點。投資者可以考慮繼續投資於股票和進行對沖，並認為優質固定收益應繼續成為具韌性投資組合的重要組成部分。投資者還可以考慮多元化固定收益策略、優先貸款、私募信貸和股票收益策略，以產生多元化和持久的投資組合收入。