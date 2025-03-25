不只電費高…童子賢嘆：電力效率不彰 竟讓產線不良品大增

和碩董事長童子賢今（25）日感嘆，近年台灣電費節節上升之外，電力效率不彰更讓產線上不良品大增，電力成本、效率不彰，已對台灣產生非常大的影響。

童子賢今日出席「2025能源永續論壇」進行專題演講。他指出，和碩集團旗下有一家做IC載板的公司叫做景碩，規模不大，一年營業額大約300億元，但是，過去一年景碩的電費，已經比5年前高了7億元左右，與此同時，景碩的不良品竟然還大增，主要是因為電力不穩、高壓不穩。

童子賢說，「高壓不穩，有一些東西做到一半，電鍍到一半或精密製程到一半，跳一下卡在那邊，幾秒鐘或幾十秒鐘再恢復，那一批就都報銷了。」這樣的情況不是只有景碩會遇到，包含中鋼、台積電也都有一樣的精密製程要去控管，他舉例，「中鋼的鐵水、高溫融化的鐵將，如果冷卻在裡面，你要再重新加熱，要清除直到恢復生產。」

這些製程因為高壓力地突然不足，就會被迫暫停，童子賢說，這些製程只要停下，就會對產業帶來極大影響，「那並不是像個人電腦或手機按一下、重來那麼簡單，那會損失慘重。」他強調，電力穩定效率、成本，都攸關國家社會的發展。

外界對台積電的印象，就是台積電是台灣用電大戶，不過，童子賢今天也替台積電澄清，台積電並不是台灣耗電最大的產業，中龍鋼鐵、中鋼、台塑石化等鋼鐵、石化產業，耗電量是台積電的2-3倍以上，「按照能源署統計，這消耗了台灣將近6成電力，服務業部門的耗電量則將近17%。」換句話說，服務業、製造業總共消耗了台灣82%的電力。