參加31日台積電高雄2奈米廠擴產典禮？ 郭智輝這樣說
台積電（2330）規劃3月31日在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，媒體關心經濟部長郭智輝當天是否出席。郭智輝25日回應，以台積電受邀名單為主。
郭智輝今出席「2025能源永續論壇」前接受媒體聯訪，做了以上表示，並回應台電預算撥補相關議題。
針對台電深陷財務困境，盼政府千億元預算撥補一事，郭智輝今表示，台電長期擔任物價消波塊，近年吸收電價凍漲金額龐大，希望能得到較好的補償。
此外，郭智輝還提到，因應再生能源開發挑戰，經濟部已強化跨部會機制，加速解決土地、資金投入等議題，並提供明確政策誘因鼓勵民間參與。
郭智輝並強調，面對各類新能源技術發展，政府都是抱持開放的態度，視國家發展情勢關注科技發展，並適時導入。
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