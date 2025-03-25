參加31日台積電高雄2奈米廠擴產典禮？ 郭智輝這樣說

金管會力拚亞洲資產管理中心，把所有的高資產大戶悉數囊括在客戶池，不只推進銀行業者打先鋒前往高雄特區駐點，相關跨業別也隨之開放，其中開放高資產保戶可向銀行進行保費融資，或是保單質借成為焦點。儘管此一開放對業者是新商機，卻意外掀起銀行與壽險業之間較勁，到底是什麼挑起兩大金融業別之間的敏感神經？

2025-03-25 10:00