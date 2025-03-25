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藍委提案還稅於民 經長：台電吸收凍漲盼獲補償

中央社／ 綾台北25日電

在野黨立委提案修法還稅於民，欲將普發現金法制化，對比台電深陷財務困境，盼政府千億預算撥補，經濟部長郭智輝表示，台電長期擔任物價消波塊，近年吸收電價凍漲金額龐大，希望能得到較好的補償。

近期藍委提案修法普發現金法制化議題受矚目，郭智輝今天出席2025能源永續論壇時被問及，台電財務面臨困難，經濟部是否認為超出預算數稅收金額，倒不如拿來補貼台電虧損較好。

郭智輝表示，台電近年吸收電價凍漲的金額，當然希望台電得到比較好的補償。

台積電規劃3月31日在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，媒體追問，是否受邀出席台積電高雄2奈米廠擴產典禮。郭智輝僅回應，以台積電受邀名單為主。

經濟部補充，台灣為照顧民生與穩定物價，由台電吸收部分國際燃料成本漲勢，近3年吸收成本達6000億元，因未足額反映於電價，才導致2024年累虧達4229億元。

郭智輝致詞表示，能源轉型是全球趨勢，也是台灣面對的課題，政府將持續虛心聆聽各界意見，與各界共同面對能源轉型過程中的挑戰。

AI等產業發展帶動電力成長，郭智輝表示，台灣能源政策以減碳為優先、淨零為目標，並推動深度節能和多元綠能，提升能源使用效率，鼓勵建置再生能源、加強科技儲能及強韌電網等工作，以穩定供電。

郭智輝表示，持續推動離岸風電、太陽光電等相對成熟再生能源設置進度，積極開發地熱、小水力發電，同時布局氫能、生質能和海洋能等前瞻能源技術，開啟台灣未來自主能源的新選項。

郭智輝表示，因應再生能源開發挑戰，經濟部已強化跨部會機制，加速解決土地、資金投入等議題，並提供明確政策誘因鼓勵民間參與。

郭智輝最後強調，面對各類新能源技術發展，政府抱持開放的態度，視國家發展情勢關注科技發展，並適時導入。

台積電 台電 經濟部

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