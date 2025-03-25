能源政策非信仰問題 童子賢：應理性、科學評估核能

隨著台灣經濟穩健發展，及AI、半導體產業快速成長，對電力需求急遽攀升。和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源政策關係國家安全、經濟發展與產業競爭力，並非單純的擁核或反核選擇，另外，核能應被視為科學、理性問題，而非信仰問題。

李國鼎科技發展基金會今天舉辦「能源永續論壇」，邀請產官學政各界人士，共同關注全球新能源趨勢，針對台灣能源轉型進行探討。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，能源是大家關心的議題，過去核一、核二已經除役，今年5月也將迎來核三廠二號機除役，用電缺口將擴大，而核能發展日新月異，有許多國家已將核能定義為綠能，台灣能源政策應如何因應，值得大家討論。

童子賢致詞表示，能源政策關係國家安全、經濟發展與產業競爭力，並非單純的擁核或反核選擇。

他說，能源支出是國家重大財政項目，往往高於國防預算數倍，且電力產業產值高達6兆美元，遠超汽車與半導體產業，顯示能源對經濟發展的重要性。

核能應被視為科學問題，而非信仰問題，應以理性態度評估其安全性與可行性。童子賢說，全球能源政策的發展受到過去事件影響，如1973年石油危機，及歷次核災。雖然日本廣島核災嚴重，但從2015年也逐步恢復核電，目標至2030年提升至22%；瑞典、瑞士等國近期也修改原有核能政策，將使用年限從原先的40年，調整為40年限，逐年安檢若安全便持續沿用。

童子賢指出，台灣應關注全球能源趨勢，理性探討未來選擇，確保國家產業競爭力與民生發展。

經濟部長郭智輝表示，台灣能源轉型刻不容緩，政府將持續廣納各界意見，推動多元綠能與深度節能，提高能源使用效率，並確保穩定供電。

郭智輝說，在全球邁向淨零碳排的趨勢下，台灣以減碳為優先，淨零為目標，積極發展離岸風電、太陽光電，並同步布局地熱、水力、氫能、生質能與海洋能等前瞻技術，以提升自主能源供給。