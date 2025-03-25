快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

能源政策非信仰問題 童子賢：應理性、科學評估核能

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源政策關係國家安全、經濟發展與產業競爭力，並非單純的擁核或反核選擇。記者林莉／攝影
和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源政策關係國家安全、經濟發展與產業競爭力，並非單純的擁核或反核選擇。記者林莉／攝影

隨著台灣經濟穩健發展，及AI、半導體產業快速成長，對電力需求急遽攀升。和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源政策關係國家安全、經濟發展與產業競爭力，並非單純的擁核或反核選擇，另外，核能應被視為科學、理性問題，而非信仰問題。

李國鼎科技發展基金會今天舉辦「能源永續論壇」，邀請產官學政各界人士，共同關注全球新能源趨勢，針對台灣能源轉型進行探討。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，能源是大家關心的議題，過去核一、核二已經除役，今年5月也將迎來核三廠二號機除役，用電缺口將擴大，而核能發展日新月異，有許多國家已將核能定義為綠能，台灣能源政策應如何因應，值得大家討論。

童子賢致詞表示，能源政策關係國家安全、經濟發展與產業競爭力，並非單純的擁核或反核選擇。

他說，能源支出是國家重大財政項目，往往高於國防預算數倍，且電力產業產值高達6兆美元，遠超汽車與半導體產業，顯示能源對經濟發展的重要性。

核能應被視為科學問題，而非信仰問題，應以理性態度評估其安全性與可行性。童子賢說，全球能源政策的發展受到過去事件影響，如1973年石油危機，及歷次核災。雖然日本廣島核災嚴重，但從2015年也逐步恢復核電，目標至2030年提升至22%；瑞典、瑞士等國近期也修改原有核能政策，將使用年限從原先的40年，調整為40年限，逐年安檢若安全便持續沿用。

童子賢指出，台灣應關注全球能源趨勢，理性探討未來選擇，確保國家產業競爭力與民生發展。

經濟部長郭智輝表示，台灣能源轉型刻不容緩，政府將持續廣納各界意見，推動多元綠能與深度節能，提高能源使用效率，並確保穩定供電。

郭智輝說，在全球邁向淨零碳排的趨勢下，台灣以減碳為優先，淨零為目標，積極發展離岸風電、太陽光電，並同步布局地熱、水力、氫能、生質能與海洋能等前瞻技術，以提升自主能源供給。

太陽光電 核能 童子賢

延伸閱讀

中國大陸若開戰台灣水電糧食能撐多久？郭智輝這麼說

傳台被列入「骯髒15國」 郭智輝：經濟部已提出因應方法

和碩美辦公室鄰輝達總部 童子賢：想談事過馬路就到

童子賢拋用核能省千億 郭智輝：立院修改核管法後 依法令執行

相關新聞

不只電費高…童子賢嘆：電力效率不彰 竟讓產線不良品大增

和碩董事長童子賢今（25）日感嘆，近年台灣電費節節上升之外，電力效率不彰更讓產線上不良品大增，電力成本、效率不彰，已對台...

能源政策非信仰問題 童子賢：應理性、科學評估核能

隨著台灣經濟穩健發展，及AI、半導體產業快速成長，對電力需求急遽攀升。和碩董事長童子賢今日出席能源永續論壇致詞表示，能源...

對等關稅宣布倒數 台經院：台灣經濟在逆風中持續前進

川普即將宣布對等關稅、國際政經局勢瞬息萬變，將如何牽動我國今年經濟成長？台經院長張建一25日表示，全世界都吹起逆風，經濟...

台商掀赴美投資熱潮！資誠示警別踩到五大致命稅務陷阱

隨著全球供應鏈重組與去全球化趨勢加劇，越來越多台商選擇赴美投資，以規避貿易戰帶來的不確定性。然而，資誠美國業務負責人蘇宥...

中國大陸若開戰台灣水電糧食能撐多久？郭智輝這麼說

美國《華爾街日報》日前報導，中國大陸對台灣的封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，媒體關心若中國大陸真的開戰、封鎖台灣，台灣...

億元級高資產保戶2項融資開放 銀行與壽險業暗潮洶湧

金管會力拚亞洲資產管理中心，把所有的高資產大戶悉數囊括在客戶池，不只推進銀行業者打先鋒前往高雄特區駐點，相關跨業別也隨之開放，其中開放高資產保戶可向銀行進行保費融資，或是保單質借成為焦點。儘管此一開放對業者是新商機，卻意外掀起銀行與壽險業之間較勁，到底是什麼挑起兩大金融業別之間的敏感神經？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。