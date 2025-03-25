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對等關稅宣布倒數 台經院：台灣經濟在逆風中持續前進

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣經濟研究院25日公布2月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點僅略減0.01點至97.94點，營建業雖再次轉為上揚態勢，但僅略增0.48點至102.46點；服務業測驗點則一如先前預估進入淡季，因此持續呈現下滑，2月來到93.28點。台經院研判，製造業、營建業對景氣看法與上月相比，維持不變。 圖／台經院提供
台灣經濟研究院25日公布2月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點僅略減0.01點至97.94點，營建業雖再次轉為上揚態勢，但僅略增0.48點至102.46點；服務業測驗點則一如先前預估進入淡季，因此持續呈現下滑，2月來到93.28點。台經院研判，製造業、營建業對景氣看法與上月相比，維持不變。 圖／台經院提供

川普即將宣布對等關稅、國際政經局勢瞬息萬變，將如何牽動我國今年經濟成長？台經院長張建一25日表示，全世界都吹起逆風，經濟確實會有波動，但台灣在逆風中還是能持續前進，川普政策變來變去，不用隨之起舞，目前國發會景氣燈號仍在紅燈、黃紅燈之間徘徊，股市震盪打底，預期未來將緩步走高，今年GDP「保3」沒問題，但CPI隨電價調漲會突破2%。

台經院今舉行景氣動向調查報告記者會，媒體關注川普對等關稅宣布倒數，以及台灣恐在美國所列的「骯髒15國」名單之中，該如何因應？張建一表示，關稅部分，目前研判對台灣的半導體和伺服器影響有限，但汽車零組件和農產品衝擊可能會滿大。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，半導體業者對瞬息萬變的川普政策，可說是嚴陣以待，台積電因具有無可取代的關鍵地位，即便未來面臨關稅戰，還是可以轉嫁給可戶，但是二線晶圓廠業者，不僅要面對紅色供應鏈的價格競爭，在海外也沒有足夠產能可以應變下，這些半導體業者壓力確實比較大。

此外，台經院景氣預測中心主任孫明德則提醒，台灣廠商須留意「伺服器平價化」已是現在進行式，但相信台灣廠商應變能力強，伺服器平價化趨勢應會對台灣帶來更多商機，預期將來終端產品都會有AI的晶片，台灣廠商應能跟上趨勢改變，抓住AI平價化商機。

觀察國內三大營業氣候測驗點，孫明德指出，以製造業來說，2月數字較1月好一些，對於未來半年看法大部分持平，但比1月更樂觀，若以1、2月數據平均觀察，製造業表現仍算平穩，但服務業則略為遜色。

至於在營建業部分，劉佩真指出，不動產業依舊低迷，房市交易冷清，雖然329檔期供給力大增，但並不意味需求面也有好轉的態勢，關於房市未來展望「能見度偏低」。

此外，劉佩真還提到，隨著台積電宣布擴大赴美投資，預期未來半導體產業對國內房市刺激效果，將趨於鈍化，拉升周邊住宅市場和商用不動產的力道，將不如過去強勁。不過，整體來說，AI硬體、供應鏈、半導體等相關族群話題仍無法取代國內主軸，依舊仍是影響房市的重要因素，但是拉抬效果有趨緩的態勢。

台灣經濟研究院25日公布2月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點僅略減0.01點至97.94點，營建業雖再次轉為上揚態勢，但僅略增0.48點至102.46點；服務業測驗點則一如先前預估進入淡季，因此持續呈現下滑，2月來到93.28點。台經院研判，製造業、營建業對景氣看法與上月相比，維持不變。

半導體 台經院 景氣燈號

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