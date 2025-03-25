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台商掀赴美投資熱潮！資誠示警別踩到五大致命稅務陷阱

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠會計師提醒，台商赴美投資要先留意相關稅負風險。（紅星新聞）
資誠會計師提醒，台商赴美投資要先留意相關稅負風險。（紅星新聞）

隨著全球供應鏈重組與去全球化趨勢加劇，越來越多台商選擇赴美投資，以規避貿易戰帶來的不確定性。然而，資誠美國業務負責人蘇宥人警告，進軍美國市場不僅是商業決策，更涉及嚴格的稅務規範，若未妥善處理，恐面臨高額罰款與營運風險。

蘇宥人提醒，以台商常見的五大稅務陷阱，第一，申報義務繁瑣，錯誤恐挨重罰，台商投資美國子公司須提交多項報表，如Form 5472（關聯交易申報）與Form 1120（所得稅申報），即使沒有收入仍須遞交，未依規定申報，罰款可高達2萬5,000美元（折合台幣約82.6萬元），甚至影響稅務扣除。

第二，違反移轉訂價規則，IRS嚴格審查，台商與美國子公司間的交易須符合「公平交易」原則，價格需與無關公司交易一致，若未妥善規劃，IRS可能重新計算企業收入，導致額外稅負及罰款；第三，忽視州稅，當地法規不容小覷，除了聯邦稅，美國各州亦有不同的稅務要求，部分州對無實體營運的企業仍課徵銷售稅、所得稅及資產稅，若忽略州稅義務，可能面臨罰款或失去在當地營運的權利。

第四，未正確預扣稅款，恐遭IRS追稅，美國子公司支付給台灣母公司的股息、利息及特許權使用費，通常需預扣30%稅款，由於台灣與美國尚無正式租稅協定，台商若未確實預扣，可能面臨罰款與利息損失；第五，退出美國市場前未做好稅務規劃，若台商計畫出售美國資產或清算公司，可能觸發退出稅或額外扣繳稅，影響資金回台，提前稅務規劃，可降低不必要的稅負風險。

蘇宥人強調，進入美國市場雖是重要商機，但稅務風險不容忽視，建議台商務必尋求專業稅務顧問協助，以確保合規並降低財務風險，順利在美國市場站穩腳步。

台商 美國

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