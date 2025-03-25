中小企業減稅利多！勤業眾信解析增僱、加薪兩大重點

為幫助中小企業發展，立法院日前通過《中小企業發展條例》的租稅優惠修正案，專家分析，此次共有兩項新修正租稅優惠重點，首先，延長適用期限，原訂於2024年5月到期的優惠措施，現已延長至2033年底，且能追溯回2024年1月1日生效；其次，擴大適用範圍，包括取消經濟景氣指標門檻，並提高租稅減除額度，進一步減輕企業負擔。

根據勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師戴群倫的說明，這次修法的核心在於兩大租稅優惠，分別是「增僱員工薪資費用加成減除」與「員工加薪薪資費用加成減除」。

戴群倫進一步解釋，以往企業要符合特定經濟景氣指標，才能享有租稅優惠，如今取消這項門檻，而企業當年度若新增聘請兩名以上24歲以下或65歲以上的台灣籍基層員工，且整體薪資總額增加，就能享有該員工薪資的200%加成減除，還有員工加薪部分，只要是幫現職的台灣籍基層員工加薪，且加薪部分不是因為最低工資調漲，企業就能享有加薪金額的175%加成減除。

根據經濟部公告，2024年和2025年符合資格的「基層員工」，指的是全職月薪低於6萬3,000元的員工，或是部分工時日薪未超過3,152元、時薪未超過394元，且當月總薪資低於6萬3,000元的員工。

勤業眾信稅務部協理李奕萱提醒，中小企業在申請這些租稅優惠時，需特別留意不得重複申請的規範，如果企業已經使用「增僱員工優惠」，就不能再用「加薪優惠」申請同一筆支出，也不能與其他法規的租稅優惠重複。

此外，李奕萱指出，若中小企業近三年內曾有重大違反環保、勞工或食安規範，或經營舞廳、酒家等特種行業，以及欠稅或有拒絕往來票據紀錄的企業，無法申請優惠。