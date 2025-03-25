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美國建商信心續探低點 後續仍可能再探底

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國3月NHAB建商信心下降3點39，來到2024年8月來低點，其中單戶住宅當前銷售及潛在買家客流指標下降至2023年底以來最低水準，主要受到建商繼續面臨包含關稅加劇建築材料成本上升問題，或是勞動力和地塊短缺在內等許多供應側挑戰。

不過，國內大型法人機構表示，其衡量未來六個月銷售預期指標維持在47，不再走升Ｍ來自到美國抵押貸款利率已連續第六周下跌，目前處於2025年以來的最低水準，因連結10年期公債利率指標已從年初高點回落至4.20%~4.30%附近。

展望未來，建商現今仍持續維持房市優惠政策，包含降價比率從26%回升至29%，另外表示使用促銷措施建築商比重也維持在59%，平均降價幅度也保持在5%附近，也代表未來房價將持續回落態勢不變。

同時，不管是關稅造成建築材料成本上漲、或是銷售價格打折促銷，未來都將擠壓建商蓋房利潤，也代表建商信心再探底可能性仍高。

建商 美國

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